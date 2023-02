Le déploiement international des vivo X90 et X90 Pro commence

La série vivo X90 a été annoncée en novembre 2022 en Chine, et aujourd’hui, la société présente deux des téléphones sur la scène internationale – le vivo X90 et le vivo X90 Pro alimentés par Dimensity 9200.

Le X90 Pro+ ne quitte pas la Chine pour le moment et on ne sait pas si cela changera un jour.

Vivo X90 Pro

Les vanilla X90 et X90 Pro partagent beaucoup de matériel – ils ont le même écran AMOLED 10 bits de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une résolution de 1260p. Ils ont presque la même taille et ont tous deux une charge rapide de 120 W sur le fil. Un autre trait commun est les caméras réglées par Zeiss.

Les X90 et X90 Pro ont le FAI vivo V2, qui permet la vidéo super nocturne en modes 4K et AI Night View. Le premier vous permet d’enregistrer des vidéos dans des endroits très sombres, tandis que le second empile 10 images RAW, en conservant le HDR et en affinant les couleurs et les tons de chaque segment.









Vivo X90

Le vivo X90 est équipé de caméras principales 50MP, ultra larges 12MP et téléobjectif 2x 12MP. Le X90 Pro est décidément plus excitant avec un capteur Sony IMX989 de type 1″ pour l’appareil photo principal de 50 MP. Il existe également une caméra téléobjectif 2x 50MP et une unité ultra large 12MP.

vivo n’a révélé aucun détail sur le prix de ces téléphones. Nous savons seulement que le vivo X90 sera disponible en noir et bleu à Hong Kong, à Taïwan, en Inde, en Thaïlande et en Malaisie.

Le vivo X90 Pro sera vendu uniquement en noir légendaire, qui a une finition semblable à du cuir à l’arrière. Les marchés disponibles sont : Hong Kong, Taïwan, l’Inde, la Thaïlande, la Malaisie en Asie, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, la Tchéquie, l’Autriche, la Roumanie, la Croatie, la Slovénie, la Grèce et la Serbie.