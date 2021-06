Le déploiement gratuit de la vaccination contre le Covid en Inde atteint un record de 5 millions de doses en une journée

L’administration record de doses fait suite à la récente confirmation du Premier ministre Narendra Modi que le gouvernement achèterait 75 % des doses produites en Inde par les fabricants de médicaments et les fournirait gratuitement aux centres de vaccination de l’État.

Pour accélérer sa campagne de vaccination, le ministère indien de la Santé a dérogé aux règles d’importation normalement strictes pour acquérir plus de doses de jabs fabriqués à l’étranger, y compris par Pfizer-BioNTech, ainsi qu’en utilisant le Covaxin d’Oxford-AstraZeneca et de Bharat Biotech.

« Cela marque le début de la fin des adversités liées au Covid-19 dans le pays », Giridhara Babu, membre du Conseil indien de la recherche médicale, a déclaré à propos de l’étape record.

Avant l’intervention du gouvernement, certaines parties de l’Inde avaient été confrontées à de graves pénuries de vaccins Covid, les résidents recherchant des hôpitaux privés qui inoculaient des citoyens entre 9 et 24 dollars par dose, ce qui fait craindre qu’une troisième vague d’infections ne frappe les groupes non vaccinés.

Cependant, avec le programme de vaccination actuellement en cours par le gouvernement fédéral, certaines parties de l’Inde ont commencé à assouplir les restrictions de verrouillage imposées au milieu d’un pic record d’infections. Récemment, New Delhi, qui avait été l’une des villes les plus touchées du pays, a commencé à revenir à la normale, bien que des mesures de distanciation sociale restent en place.

Depuis le début de la pandémie, l’Inde a enregistré plus de 29,9 millions de cas de Covid – le deuxième plus élevé au monde après les États-Unis – et a vacciné 280 millions de personnes dans le pays de 1,4 milliard.

