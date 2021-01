Le déploiement du vaccin rencontre un problème alors que les agents de santé rechignent aux coups de feu

La campagne de vaccination désespérément attendue contre le coronavirus aux États-Unis se heurte à la résistance d’un trimestre improbable: un nombre surprenant de travailleurs de la santé qui ont vu de première main la mort et la misère infligées par COVID-19 refusent les vaccins.

Cela se produit dans les maisons de retraite et, dans une moindre mesure, dans les hôpitaux, les employés exprimant ce que les experts disent être des craintes non fondées sur les effets secondaires des vaccins développés à une vitesse record. Plus de trois semaines après le début de la campagne, certains endroits voient jusqu’à 80% du personnel retenu.

«Je ne pense pas que quiconque veuille être un cobaye», a déclaré le Dr Stephen Noble, un chirurgien cardiothoracique de 42 ans à Portland, Oregon, qui reporte la vaccination. «En fin de compte, en tant qu’homme de science, je veux juste voir ce que montrent les données. Et donnez-moi toutes les données. »

Alarmés par le phénomène, certains administrateurs ont tout suspendu, des petits déjeuners gratuits à Waffle House à un tirage au sort pour une voiture pour que les employés retroussent leurs manches. Certains États ont menacé de laisser d’autres personnes passer devant les travailleurs de la santé dans la file d’attente pour les vaccins.

«C’est beaucoup trop bas. Il est extrêmement bas », a déclaré Neil Pruitt, PDG de PruittHealth, qui gère environ 100 maisons de soins de longue durée dans le Sud, où moins de 3 travailleurs sur 10 ont offert le vaccin jusqu’à présent l’ont accepté.

De nombreuses installations médicales, de la Floride à l’État de Washington, se sont vantées d’une acceptation quasi universelle des vaccins, et les travailleurs ont fièrement plaqué des photos d’eux-mêmes sur les réseaux sociaux recevant le vaccin. Ailleurs, cependant, le lecteur a trébuché.

Bien que le gouvernement fédéral n’ait publié aucune donnée sur le nombre de personnes à qui on a offert les vaccins les ont pris, des aperçus de résistance sont apparus dans tout le pays.

Dans l’Illinois, un grand fossé s’est ouvert dans les foyers des anciens combattants gérés par l’État entre les résidents et le personnel. L’écart était pire au domicile des anciens combattants de Manteno, où 90% des résidents étaient vaccinés mais seulement 18% des membres du personnel.

Dans la région rurale d’Ashland, en Alabama, environ 90 des quelque 200 travailleurs de l’hôpital du comté de Clay n’ont pas encore accepté de se faire vacciner, même si l’endroit est tellement envahi par les patients COVID-19 que l’oxygène est bas et que des lits ont été ajoutés à l’unité de soins intensifs. , divisé par une bâche en plastique.

Le recul intervient au milieu de la phase la plus meurtrière de l’épidémie à ce jour, avec un nombre de morts de plus de 350 000 morts, et cela pourrait entraver les efforts du gouvernement pour vacciner quelque part entre 70% et 85% de la population américaine pour obtenir «l’immunité des troupeaux».

Les administrateurs et les responsables de la santé publique ont exprimé l’espoir que davantage d’agents de santé choisiront de se faire vacciner lorsqu’ils verront leurs collègues se faire vacciner sans problème.

Le médecin de l’Oregon Noble a déclaré qu’il attendrait jusqu’en avril ou mai pour se faire vacciner. Il a déclaré qu’il était vital pour les autorités de santé publique de ne pas exagérer ce qu’elles savent sur les vaccins. Cela est particulièrement important, a-t-il déclaré, pour les Noirs comme lui qui se méfient des conseils médicaux du gouvernement en raison des échecs et des abus passés, tels que la tristement célèbre expérience de Tuskegee.

La désinformation sur les vaccins s’est largement répandue en ligne, y compris des mensonges selon lesquels ils causent des problèmes de fertilité.

Stormy Tatom, 30 ans, infirmière aux soins intensifs d’un hôpital à Beaumont, au Texas, a déclaré qu’elle avait décidé de ne pas se faire vacciner pour l’instant «en raison des effets secondaires inconnus à long terme».

«Je dirais qu’au moins la moitié de mes collègues ressentent la même chose», a déclaré Tatom.

Il n’y a eu aucun signe d’effets secondaires graves généralisés des vaccins, et les scientifiques affirment que les médicaments ont été rigoureusement testés sur des dizaines de milliers de personnes et contrôlés par des experts indépendants.

Les États ont commencé à faire monter la pression. Le gouverneur de la Caroline du Sud a donné aux travailleurs de la santé jusqu’au 15 janvier pour se faire vacciner ou «passer à l’arrière de la file». Le plus haut responsable de la santé de Géorgie a autorisé certains vaccins à être détournés vers d’autres travailleurs de première ligne, y compris les pompiers et la police, par frustration face à la lenteur de leur adoption.

«Il y a un vaccin disponible, mais il est littéralement au congélateur», a déclaré la commissaire à la santé publique, la Dre Kathleen Toomey. «C’est inacceptable. Nous avons des vies à sauver. »

Les maisons de soins infirmiers figuraient parmi les institutions à privilégier pour les vaccins, car le virus les a terribles. Les résidents et le personnel des soins de longue durée représentent environ 38% des décès dus au COVID-19 dans le pays.

En Virginie-Occidentale, seulement 55% environ des travailleurs des foyers de soins ont accepté les vaccins lorsqu’ils ont été proposés pour la première fois le mois dernier, selon Martin Wright, qui dirige la West Virginia Health Care Association.

«C’est une course contre les médias sociaux», a déclaré Wright à propos de la lutte contre les mensonges sur les vaccins.

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a déclaré que seulement 40% des travailleurs des foyers de soins de l’État avaient été vaccinés. Le principal responsable de la santé publique de Caroline du Nord a estimé que plus de la moitié y refusait le vaccin.

SavaSeniorCare a offert de l’argent aux 169 foyers de soins de longue durée de son réseau de 20 États pour payer des cartes-cadeaux, des fêtes socialement éloignées ou d’autres incitations. Mais jusqu’à présent, les données d’environ un tiers de ses foyers montrent que 55% des travailleurs ont refusé le vaccin.

CVS et Walgreens, qui ont été engagés par une majorité de maisons de retraite aux États-Unis pour administrer les vaccins contre le COVID-19, n’ont pas publié de détails sur le taux d’acceptation. CVS a déclaré que les résidents ont accepté d’être vaccinés à un taux «encourageant» mais que «l’adhésion initiale au personnel est faible», en partie à cause des efforts pour échelonner lorsque les employés reçoivent leurs vaccins.

Certains établissements ont vacciné les travailleurs par étapes afin que le personnel ne soit pas mis à l’écart d’un seul coup s’il souffre d’effets secondaires mineurs, qui peuvent inclure de la fièvre et des courbatures.

L’hésitation n’est pas surprenante, compte tenu du message mitigé des dirigeants politiques et de la désinformation en ligne, a déclaré le Dr Wilbur Chen, professeur à l’Université du Maryland spécialisé dans la science des vaccins.

Il a noté que les travailleurs de la santé représentent un large éventail d’emplois et de milieux et a déclaré qu’ils ne sont pas nécessairement plus informés que le grand public.

«Ils ne savent pas non plus quoi croire», a déclaré Chen. Mais il a dit qu’il s’attend à ce que l’hésitation se dissipe à mesure que de plus en plus de personnes sont vaccinées et que les responsables de la santé publique font passer leur message.

Certains endroits ont déjà connu des redressements, comme le centre médical régional Notre-Dame-du-Lac à Baton Rouge, en Louisiane.

«La plus grande chose qui nous a aidés à gagner la confiance de notre personnel a été de regarder les autres membres du personnel se faire vacciner, aller bien, sortir de la pièce, vous savez, ne pas faire pousser une troisième oreille, et c’est vraiment comme une avalanche», a déclaré Dr Catherine O’Neal, médecin-chef. «Les premières centaines que nous avions créé 300 autres voulaient le vaccin.»

Les écrivains d’Associated Press Jake Bleiberg à Dallas ont contribué à ce rapport; Heather Hollingsworth à Mission, Kansas; Janet McConnaughey à la Nouvelle-Orléans; Candice Choi à New York; Kelli Kennedy à Fort Lauderdale, en Floride; Jay Reeves à Birmingham, Alabama; Brian Witte à Annapolis, Maryland; Jeffrey Collins à Columbia, Caroline du Sud; John Seewer à Toledo, Ohio; Melinda Deslatte à Baton Rouge, Louisiane; et Bryan Anderson à Raleigh, Caroline du Nord.