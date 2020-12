Une femme portant un masque protecteur parcourt le marché de Brixton dans le sud de Londres, alors que le Royaume-Uni continue de se fermer pour aider à freiner la propagation du coronavirus. Victoria Jones | Images PA via Getty Images

Le Royaume-Uni a été le premier pays au monde à approuver mercredi le vaccin révolutionnaire contre le coronavirus de Pfizer et BioNTech pour une utilisation généralisée. D’une certaine manière, c’était la partie la plus facile. Désormais, il doit faire face au déploiement de millions de doses d’un vaccin avec des besoins particuliers de transport et de stockage, à mettre en place des sites de vaccination adaptés et à délivrer les vaccins en premier lieu aux membres les plus vulnérables de sa population et du personnel soignant. Le programme de vaccination commence la semaine prochaine, les hauts responsables britanniques admettant que le déploiement ne sera pas facile. Le secrétaire à la Santé Matt Hancock, par exemple, a averti que le programme de vaccination serait « l’un des plus grands efforts logistiques civils auxquels nous ayons dû faire face en tant que nation », tandis que le Premier ministre Boris Johnson a averti que l’administration du vaccin posait « d’immenses défis logistiques ». « Ne vous y trompez pas, ce sera un déploiement difficile », ont déclaré mercredi le Dr Adam Barker et le Dr Tara Raveendran, analystes en santé du groupe d’investissement Shore Capital. «Bien que le NHS soit bien versé dans la distribution de vaccins (il délivre environ 15 millions de vaccins contre la grippe par an par exemple), le candidat Pfizer / BioNTech a des caractéristiques bien identifiées qui le rendent plus difficile à administrer. Résumant les défis logistiques posés par le transport et l’administration du vaccin à base d’ARNm – développé à une vitesse vertigineuse et s’est avéré efficace à 95% pour prévenir l’infection à Covid-19 lors d’essais cliniques de stade avancé – les analystes ont déclaré: «Le candidat doit être stocké à moins 70 degrés Celsius (moins 94 degrés Fahrenheit) pendant de longues périodes et sera livré dans des conteneurs de livraison spéciaux pouvant contenir le produit jusqu’à 10 jours», ont-ils noté. « Une fois que les conteneurs arrivent sur un site de vaccination, ils peuvent être utilisés pour un stockage temporaire pendant 30 jours supplémentaires (à condition qu’ils soient remplis de neige carbonique tous les cinq jours) et une fois que le vaccin est décongelé, il peut être conservé à des températures réfrigérées. (2 à 8 degrés C) jusqu’à cinq jours. « Les vaccins de Pfizer pour le Royaume-Uni proviennent du site de fabrication de la société à Puurs, en Belgique (qui, sans surprise, sera utilisé pour approvisionner l’Europe). Des milliers de doses. qui viennent par lots de 975, seront placés dans des boîtes de congélation spéciales qui seront ensuite transportées par avion ou expédiées au Royaume-Uni et distribuées aux centres de vaccination des hôpitaux.

‘Préparation, préparation, préparation’

Pour les responsables de la livraison du vaccin, John Pearson, directeur général de DHL Express, a déclaré: « C’est une affaire de préparation, de préparation, de préparation. » Le courrier allemand DHL dispose déjà d’un service «Medical Express» spécialisé dans la livraison de produits avec des besoins critiques spécifiques, tels que la nécessité d’un contrôle de température constant et constant. Pearson a déclaré que la société attendait un appel « dans un avenir très proche » lui demandant de s’impliquer dans la livraison du vaccin Pfizer au Royaume-Uni. « Nous nous concentrons sur le ramassage d’origine et la livraison à destination et nous nous assurons qu’il maintient sa température tout au long, et c’est notre rôle, et ce que nous sommes fortement engagés à faire », a-t-il déclaré jeudi à Squawk Box Europe de CNBC. Pearson a déclaré que le défi logistique était «directement dans notre timonerie». « Le temps de transit de toute expédition vers l’un de nos 220 pays est de un à cinq jours. Le vaccin Pfizer, par exemple, peut maintenir sa sensibilité à la température pendant 10 jours, il y a donc même un tampon là-bas », a-t-il déclaré. «Essentiellement, ce que nous devons faire est de nous assurer que nous avons tous les permis de marchandises dangereuses, tous les enregistreurs actifs sur les caisses qui s’assurent que la température a été maintenue pendant tout le trajet, puis nous les livrerons là où on nous a demandé. le livrer à. «

Quand les gens seront-ils vaccinés?

Le Royaume-Uni a pré-commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer et BioNTech – suffisamment pour vacciner 20 millions de personnes – mais la livraison ne sera pas effectuée en une seule fois. « La livraison des 40 millions de doses aura lieu tout au long de 2020 et 2021, par étapes, pour assurer une répartition équitable des vaccins à travers les zones géographiques avec des contrats exécutés », a déclaré Pfizer mercredi. « Maintenant que le vaccin est autorisé au Royaume-Uni, les sociétés prendront des mesures immédiates pour commencer la livraison des doses de vaccin. Les premières doses devraient arriver au Royaume-Uni dans les prochains jours, avec une livraison complète prévue en 2021. » Le secrétaire à la Santé, Hancock, a déclaré mercredi à la Chambre des communes britannique que chaque lot de vaccin serait testé pour la sécurité. « Je peux confirmer que les tests par lots ont été achevés ce matin pour le premier déploiement de 800 000 doses de vaccin », a-t-il déclaré au Parlement. Le service national de santé du pays commencerait la vaccination la semaine prochaine, mais Simon Stevens, directeur général du NHS England, a souligné mercredi que l’essentiel du programme de vaccination aurait lieu de janvier 2021 à mars et avril « pour la population à risque. « Le gouvernement prévoit de commencer à livrer le vaccin à partir de 50 «centres hospitaliers», ainsi qu’à partir de milieux communautaires tels que les cabinets médicaux à un stade ultérieur.

Qui l’obtient en premier?