Avec près de huit millions de personnes, soit 11,7% de la population, ayant déjà reçu leur premier vaccin, le rythme de vaccination de la Grande-Bretagne est le plus rapide de tous les grands pays du monde. Seuls Israël et les Émirats arabes unis progressent plus rapidement.

La Grande-Bretagne a mis en place des dizaines de centres de vaccination dans des stades sportifs, des églises, des mosquées et même un musée en plein air dans les Midlands, familiers aux vues de la télévision comme le décor de la populaire série policière «Peaky Blinders».

«La vaccination est la seule chose que nous ayons réussi», a déclaré Christina Pagel, professeur de recherche opérationnelle à l’University College London.

Le déploiement rapide est un succès rare pour un pays dont la réponse au coronavirus a autrement été gâchée – en proie à des retards, des inversions et des messages contradictoires. Tout cela a contribué à un nombre de morts qui a récemment dépassé 100000 et a consolidé le statut de la Grande-Bretagne en tant que pays le plus touché d’Europe.