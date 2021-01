L’Union européenne a jusqu’à présent obtenu 600 millions de vaccins contre le coronavirus, et malgré les critiques sur la lenteur du déploiement dans un certain nombre d’États membres, les programmes de vaccination sont bien engagés.

D’autres suivront au fur et à mesure que d’autres candidats vaccins tels que celui de Moderna seront approuvés, et le bloc a actuellement suffisamment de doses en préparation pour vacciner quelque 80% de sa population, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Cela suit un modèle pour les pays européens à revenu élevé non membres de l’UE, tels que la Suisse et le Royaume-Uni, qui ont obtenu un grand nombre de coups pour leurs populations dans le cadre d’accords bilatéraux avec des fabricants.

Mais ceux à plus faible revenu du voisinage européen sont à la traîne.

Bruxelles s’est engagée à apporter son aide, en particulier aux pays des Balkans occidentaux qui tentent d’adhérer à l’union, et tous sont inscrits à COVAX, le programme mondial visant à faire vacciner tous les pays, quelle que soit leur capacité de payer.

Selon le programme lui-même, le fait de dépendre seul de COVAX ne fournira au mieux que 20% de couverture vaccinale à travers la population d’un pays d’ici la fin de l’année.

L’UE s’engage à partager les vaccins avec « le voisinage »

Plus tôt ce mois-ci, tout en annonçant 300 millions de doses supplémentaires pour l’UE, von der Leyen a déclaré que l’UE obtenait plus de doses qu’il n’en aurait besoin et qu’elle aiderait ses voisins.

Les pays des Balkans occidentaux à l’est du bloc se sont déjà vu promettre un pot de 70 millions d’euros pour leur permettre de participer au déploiement des vaccins de l’UE.

Cela agirait comme une sorte de pont, d’ici au moment où le programme COVAX commencera à livrer des jabs aux pays partenaires.

Cependant, ce programme de l’UE est toujours en cours de développement, de sorte que les détails sur la façon dont les pays extérieurs à l’UE vont se procurer le stock de vaccins de l’UE restent à voir.

Dans l’intervalle, les pays de l’UE déploient leurs programmes de vaccination, tandis que ceux de l’extérieur attendent le démarrage de COVAX ou tentent de signer leurs propres accords bilatéraux avec les fabricants.

Edi Rama, Premier ministre albanais, a critiqué la semaine dernière à Bruxelles pour sa Déploiement de vaccins « moralement et politiquement inacceptable », accusant les pays d’adopter une attitude «chacun pour soi».

Engjellushe Morina, responsable politique au Conseil européen des relations étrangères, déclare que le Premier ministre albanais «réagit un peu de manière excessive à des fins de relations publiques», mais elle souligne que l’UE a peut-être raté une occasion de renforcer ses relations avec ses voisins européens les plus proches. l’est.

«Le moment est mal choisi pour l’Europe de renforcer sa crédibilité dans la région. Les gens étaient tellement pro-UE il y a quelques années et maintenant ce n’est plus le cas, et avec ces nouveaux développements, ça n’a pas l’air si génial », dit-elle à Euronews.

L’Europe a «raté une autre occasion» qui, selon elle, est un «thème récurrent».

«Ce qui aurait été formidable mais hautement improbable, c’est que les pays des Balkans occidentaux aient été inclus dans le plan de relance économique de la Commission. La prochaine étape est que ces pays auraient dû être inclus dans la planification des vaccins, en temps opportun, mais au lieu de cela, c’est ce qu’ils obtiennent, ils reçoivent 70 millions d’euros et tout est retardé.

Image variée dans les États des Balkans

«La peur, l’incertitude et un sentiment de vulnérabilité dominent le discours public dans la région en ce moment», déclare Srdjan Majstorovic, président du conseil d’administration de l’European Policy Center, un groupe de réflexion serbe.

La Serbie a été le premier pays des Balkans occidentaux à commencer à donner des coups, à partir de l’année dernière en fait, devant l’UE.

Plus de 20 000 Serbes ont reçu le vaccin et le week-end dernier, le pays a reçu un envoi d’un million de doses du vaccin chinois Sinopharm – assez pour 500 000 personnes.

L’Albanie a commencé son programme la semaine dernière, avec des doses d’un pays de l’UE non divulgué. L’un des premiers à le recevoir, le Premier ministre Edi Rama a déclaré qu’il n’était pas «autorisé» à dire quel pays avait fourni les 975 doses.

Il a ajouté qu ‘«un nombre symbolique de vaccins» serait donné au Kosovo voisin pour le personnel médical de première ligne.

«Dans ce cas, il est important de ne pas penser comme l’UE, mais de penser que nous ne sommes pas seuls parce que le Kosovo et l’Albanie sont un dans la joie et les ennuis», a déclaré Rama.

Le Kosovo a obtenu 500 000 doses de Pfizer, selon son ministre de la Santé Armend Zemaj, dont les premières doses arriveront en février. L’Albanie a un accord pour le même montant, tandis que la Bosnie et d’autres attendent leurs premières doses via COVAX en avril.

Pendant ce temps, les dirigeants des États membres de l’Est de l’UE ont appelé la semaine dernière Bruxelles à intensifier son soutien aux voisins du bloc, y compris aux pays qui font partie du partenariat oriental: l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine.

«Nous pensons que nos frontières ne seront pas sûres si nous n’étendons pas notre soutien à nos voisins immédiats», ont-ils écrit dans une lettre à la Commission.

«Nos partenaires orientaux ont exprimé à de nombreuses reprises leur gratitude pour l’assistance de l’UE liée au COVID et ont plaidé pour un accès facilité au vaccin.»

Bien qu’il reste un fort désir de rejoindre l’UE, «il semble que l’UE perde le cœur et l’âme des habitants des Balkans occidentaux», a déclaré Srdjan Majstorovic à Euronews, citant le comportement et les récits des dirigeants des Balkans occidentaux qui sont prompts à pointer du doigt Bruxelles. «L’UE est un bouc émissaire dans un sens en cette période de crise.»

Et il dit qu’il y a « une bouffée d’hypocrisie » à propos de l’échec de l’UE à intégrer adéquatement ses voisins dans ses plans de vaccination.

«Un grand nombre d’agents de santé ont émigré de la région et contribuent au système de santé des États membres. Cette relation de va-et-vient que nous avons doit être améliorée », dit-il.

Morina a déclaré que «ce sont les moments où personne ne peut être mieux loti que quiconque».

«Si la livraison des vaccins n’est pas opportune dans les Balkans occidentaux, la diaspora dans l’UE de ces pays est énorme, et vous ne pouvez pas empêcher tout le monde d’aller et venir en Europe», dit-elle.

«Donc, d’une certaine manière, les citoyens européens seront également en danger que le virus puisse à nouveau voyager de ces pays vers l’Europe si tout le monde n’est pas vacciné à temps.»

COVAX vise une couverture de 20% d’ici la fin de 2021

Sans les moyens de conclure des accords bilatéraux, de nombreux pays à faible revenu comptent donc sur le programme COVAX.

Dirigé par Gavi, l’Organisation mondiale de la santé et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), COVAX vise à garantir qu’aucun pays ne soit laissé pour compte dans l’effort mondial de vaccination et a promis des expéditions de vaccins suffisants pour protéger les travailleurs de la santé et des services sociaux. «Au premier semestre 2021», dans les pays qui en ont fait la demande.

Avec les accords qu’il a conclus avec les fabricants et les pays qui soutiennent le programme, COVAX affirme qu’il disposera d’au moins 1,3 milliard de doses financées par des donateurs pour 92 économies éligibles et vise à couvrir 20% de la population d’ici la fin de l’année.

L’UE a donné 500 € au programme COVAX, en plus de son engagement de 70 millions d’euros envers ses voisins, mais alors que COVAX visait à distribuer des vaccins au premier trimestre de cette année, ils ne sont attendus qu’en avril.

Cela a laissé certains pays européens – sans parler d’une grande partie du reste du monde – se sentir exclus, alors que les pays les plus riches achètent les actions dont ils ont besoin dans le cadre d’accords bilatéraux.

Un épidémiologiste nord-macédonien, Dragan Danilovski, a résumé ses sentiments à la chaîne TV 24 en faisant référence au naufrage du Titanic: «Les riches se sont emparés de tous les canots de sauvetage disponibles, laissant derrière eux les moins fortunés.