L’État avait limité le vaccin AstraZeneca aux personnes âgées de 60 ans et plus, après qu’un examen de l’Agence européenne des médicaments (EMA) ait trouvé un lien possible entre l’injection et de rares caillots sanguins. La plupart des caillots signalés concernaient des femmes âgées de moins de 60 ans.

Les nouvelles directives du NIAC ont été approuvées par le gouvernement irlandais mardi et la limite d’âge sera désormais assouplie, ce qui signifie que tous les résidents âgés de plus de 50 ans seront autorisés à recevoir le coup. Les règles assouplies et l’ajout du vaccin Johnson & Johnson devraient permettre à l’Irlande d’accélérer son déploiement à travers le pays.

On craignait que le vaccin Johnson & Johnson ne fasse l’objet de restrictions sévères après que son approbation ait été retardée la semaine dernière, dans l’attente de nouvelles recommandations de l’autorité sanitaire irlandaise. Cependant, le CANI a approuvé son utilisation chez les personnes âgées de 50 ans et plus, ou les personnes âgées de moins de 50 ans si un autre vaccin n’était pas disponible ou ne leur convenait pas.

L’approbation de Johnson & Johnson signifie que le vaccin Covid one-shot peut également maintenant être utilisé pour vacciner des communautés plus vulnérables, telles que les sans-abri, qui autrement n’auraient pas pu être vaccinés.

En plus des vaccins AstraZeneca et J&J, des doses de vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna sont également administrées en Irlande. Les jabs Novavax, CureVac et Sputnik V sont tous actuellement en cours de révision et en attente d’approbation de l’EMA et de l’Autorité irlandaise de réglementation des produits de santé.

Selon les données du gouvernement, au 25 avril, l’Irlande avait administré près de 1,4 million de doses de vaccin Covid, dont près de 400 000 secondes. Le pays compte 4,9 millions d’habitants.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!