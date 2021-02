La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, tient une conférence de presse lors de la réunion informelle des ministres de l’Union européenne chargés des affaires économiques et financières le 11 septembre 2020 à Berlin, en Allemagne. Hayoung Jeon – Piscine | Getty Images

LONDRES – La douleur économique de l’Europe devrait s’aggraver avant de s’améliorer, augmentant potentiellement la popularité des dirigeants populistes et la nécessité d’une action supplémentaire de la Banque centrale européenne, ont déclaré des analystes. Alors que le Fonds monétaire international a revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale la semaine dernière, il a déclaré que les perspectives de la zone euro s’étaient détériorées. Le Fonds a réduit ses prévisions de croissance pour la région de 1 point de pourcentage à 4,2% cette année. L’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne – les quatre plus grandes économies de la zone euro – ont toutes vu leurs estimations de croissance diminuer pour 2021. Selon les estimations de la BCE, l’économie de la zone euro aurait pu se contracter de plus de 7% en 2020. « L’Europe est dans un trou profond. La pandémie est très incertaine, le déploiement du vaccin est franchement décevant en Europe et donc le risque d’un trou plus profond est là », a déclaré Erik Nielsen, économiste en chef du groupe chez UniCredit, à Squawk Box Europe de CNBC. . Les dirigeants européens se méfient des nouvelles variantes de Covid-19 et luttent contre des taux d’infection croissants, principalement depuis Noël. En conséquence, les verrouillages ont été prolongés ou réintroduits, les couvre-feux resserrés et les écoles fermées pour tenter de contenir la propagation. « Pour la zone euro, il semble que tout a mal tourné fin 2020 et que les choses n’ont fait qu’empirer au début de 2021 », ont déclaré lundi les analystes de Gavekal Research.

Je suis frustré qu’il semble que les décideurs budgétaires européens aient perdu l’ambition. Eric Nielsen Group Chief Economist chez UniCredit

De plus, les vaccinations ont commencé fin décembre, mais le déploiement a été compliqué dans toute la région. Il y a eu des problèmes d’approvisionnement, de production et de bureaucratie qui ont empêché une distribution plus rapide des coups, ce qui a conduit à des luttes politiques au sein du bloc. « Malheureusement, les espoirs de reprise reposent sur un programme de vaccination tardif à démarrer, lent à accélérer et en proie à des problèmes. Et même lorsque les États pourront commencer à assouplir les restrictions, la zone euro sera confrontée à une nouvelle série de risques politiques et des risques de mise en œuvre qui pourraient peser sur la reprise du bloc », ont également déclaré les analystes de Gavekal dans une note. Le FMI ne s’attend pas à ce que l’économie de la zone euro revienne aux niveaux de croissance de fin 2019 avant la fin de 2022.

Populisme

Un autre défi auquel sont actuellement confrontés les dirigeants européens est de savoir comment dépenser les futurs fonds de relance européens. La Commission européenne devrait exploiter les marchés plus tard cette année à la recherche de 750 milliards d’euros (905 milliards de dollars) qui seront répartis dans les 27 pays. Mais avant de recevoir de l’argent, les capitales européennes doivent présenter leurs idées sur la façon dont elles vont l’investir. Cet exercice a déjà déclenché des conflits politiques en Italie, où le Premier ministre a dû démissionner en raison de divergences sur la manière d’utiliser les fonds européens. «Nous craignons que la« fatigue du verrouillage », exacerbée par les critiques croissantes sur la gestion bruxelloise de l’approvisionnement en vaccins, puisse alimenter des mouvements populistes qui jusqu’à présent n’ont pas si bien réussi en Europe depuis le début de la pandémie», Gilles Moëc, économiste en chef du groupe chez AXA Investment Managers, a déclaré lundi dans une note.

Des policiers patrouillent près du centre commercial Le Printemps à Paris le 21 janvier 2021, alors que les grands centres commerciaux sont fermés en tant que mesure prise pour freiner la propagation du Covid-19. – La France a fermé ses frontières à tous les voyageurs non européens, à l’exception de ceux effectuant des voyages essentiels, et a fermé les grands centres commerciaux de 20 000 m2 ou plus, à l’exception de ceux vendant de la nourriture. (Photo par GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP) (Photo par GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP via Getty Images) GEOFFROY VAN DER HASSELT | AFP | Getty Images

La crise politique en Italie n’a pas encore été résolue et il y a un risque que des élections anticipées ne soient pas évitées. Le parti anti-immigration Lega mène les sondages. Les Pays-Bas et l’Allemagne, où les partis anti-immigration et sceptiques de l’UE ont accru leur présence aux parlements nationaux ces dernières années, doivent faire face à des élections générales plus tard cette année.

BCE