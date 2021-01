Une poignée de pays africains ont lancé des campagnes de vaccination de masse contre le coronavirus, a déclaré le chef de la santé de l’Union africaine (UA). Le continent a un objectif modeste de vacciner quelque 30 pour cent de sa population cette année.

L’Afrique, qui fait actuellement face à sa deuxième vague de Covid-19, s’est lentement lancée dans une campagne de vaccination de masse contre le virus mortel, a déclaré jeudi le directeur de l’organisme de contrôle et de prévention des maladies de l’UA, John Nkengasong, lors d’une conférence de presse. Jusqu’à présent, seuls le Maroc, l’Égypte, les Seychelles et la Guinée ont commencé leurs campagnes de vaccination, cette dernière ne vaccinant qu’une poignée de personnes.

«La Guinée est très limitée, environ 50 à 60 vaccinations ont eu lieu. Mais ces autres pays ont commencé principalement avec le vaccin de Chine », A déclaré Nkengasong.

L’UA, qui regroupe tous les États souverains situés sur le continent africain, a jusqu’à présent sécurisé 270 millions de doses de vaccins anti-coronavirus. Il a également signé un accord avec l’institut indien du sérum pour 400 millions de doses supplémentaires du vaccin AstraZeneca qui est produit en Inde, a révélé Nkengasong.

Les chiffres peuvent sembler impressionnants, mais ils sont encore loin de ce dont le continent a besoin, car sa population estimée dépasse la barre des 1,2 milliard – et chaque personne a besoin de deux coups. On ne sait pas non plus exactement comment les vaccins disponibles sont répartis entre les différents États membres de l’UA.

Alors que la campagne de vaccination de masse du continent se déroule très lentement, principalement en raison d’un manque de vaccins, au moins un pays – la Tanzanie – s’y est activement opposée. Le président tanzanien John Magufuli est un éminent sceptique corona qui a activement découragé le port de masque et la distanciation sociale, allant jusqu’à affirmer que les vaccins sont un outil des étrangers pour propager des maladies et voler les richesses africaines.

«Nous, en Tanzanie, avons réussi à rester pendant un an sans corona. Même ici, personne n’a mis de masque. Notre Dieu est au-delà de Satan et Satan échouera toujours en utilisant différentes maladies ». a déclaré mercredi le président.

En effet, la situation du Covid-19 en Tanzanie reste en grande partie un mystère, car le pays n’a fourni aucune statistique depuis début 2020 alors qu’il comptait environ 500 cas. Le manque de données et la position plutôt excentrique du président ont attiré l’attention particulière des responsables de la santé en Tanzanie, qui ont exhorté les autorités du pays à faire confiance à la science.

«Nous encourageons particulièrement le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie à se préparer au vaccin, à mettre en place des mesures préventives pour protéger sa population et à partager des données sur la situation du Covid-19», Le directeur Afrique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Matshidiso Moeti, a déclaré lors d’un point de presse. «La science montre que les vaccins fonctionnent.»

