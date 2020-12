Faire parvenir un vaccin COVID-19 aux bonnes personnes pourrait changer le cours de la pandémie aux États-Unis. Mais qui sont les bonnes personnes?

Alors que la décision se profile pour l’administration entrante du président élu Joe Biden, une nouvelle analyse plaide pour cibler les premiers vaccins sur les mêmes ménages noirs, hispaniques et amérindiens à faible revenu qui ont souffert de manière disproportionnée du coronavirus. Mais personne au niveau fédéral ne s’est engagé dans cette idée, ce qui constituerait un changement significatif par rapport à la méthode actuelle basée sur la population adoptée par l’opération Warp Speed.

«Ce n’est pas seulement un problème de mathématiques. Il s’agit de mettre en œuvre un engagement majeur pour la justice sociale », a déclaré Harald Schmidt, éthicien médical à l’Université de Pennsylvanie, qui a mené l’analyse des stratégies avec des collègues du Massachusetts Institute of Technology et du Boston College.

Si les vaccins parviennent aux bonnes personnes, soutient Schmidt, les avantages pourraient s’étendre à l’ensemble du pays: moins de personnes tomberaient malades, la capacité des hôpitaux s’améliorerait et une plus grande partie de l’économie pourrait rouvrir. Des vies seraient sauvées.

En octobre, un panel informant le gouvernement fédéral a suggéré de réserver 10% de l’approvisionnement en vaccins à distribuer comme un coup de pouce supplémentaire aux États avec une plus grande proportion de groupes défavorisés. Mais l’idée des Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine a été largement ignorée.

L’analyse de Schmidt révèle que la stratégie pourrait fournir des vaccins à 12,3 millions de personnes vulnérables supplémentaires dans les premières phases de distribution par rapport à la méthode basée sur la population.

Tout système de distribution se répercutera à travers le pays, avec des conséquences pour tout le monde. Il sera façonné par les premières démarches des fonctionnaires fédéraux et par les chefs d’État qui alloueront les vaccins dans les mois où il n’y aura pas assez d’approvisionnement pour tout le monde. La Californie et plusieurs autres États ont déclaré qu’ils avaient l’intention de diriger une partie de leur approvisionnement vers les quartiers défavorisés, mais il n’y a pas de stratégie nationale pour le faire.

Aucun vaccin n’a encore été autorisé aux États-Unis, mais les résultats préliminaires des essais cliniques en cours sont encourageants pour les candidats de Moderna et de Pfizer. Si la Food and Drug Administration autorise l’utilisation d’urgence de l’un de ces vaccins ou des deux, les approvisionnements seront limités et rationnés avant la fin de l’année.

Les responsables de l’opération Warp Speed ​​ont annoncé la semaine dernière que les États recevraient le vaccin proportionnellement à leur population adulte, au moins pour les 6,4 millions de doses et peut-être au-delà.

«Nous avons pensé qu’il valait mieux rester simple», a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar. «Nous pensions que ce serait l’approche la plus juste, la plus cohérente.»

L’équité n’est pas si simple, a déclaré Schmidt.

«L’attribution de vaccins aux États en fonction de la population ne contribue pas à réduire les inégalités», a déclaré Schmidt. Les personnes vulnérables seront confrontées à un rationnement plus important dans des États comme le Nouveau-Mexique, qui comptent une plus grande proportion de personnes vulnérables. « Ce n’est pas juste. »

Schmidt a travaillé avec Parag Pathak, Tayfun Sonmez et M. Utku Unver, pionniers dans la conception de la façon de distribuer les ressources dans des systèmes à enjeux élevés tels que le choix de l’école et le don d’organes. Les chercheurs ont partagé leurs données sous-jacentes avec l’Associated Press. Leur article a été mis en ligne avant sa publication et n’a pas été examiné par d’autres chercheurs.

L’analyse montre que 15 États et Washington, DC, ont les plus grandes proportions de minorités vulnérables et à faible revenu. Ces populations les plus défavorisées représentent plus de 25% de la population totale des États. Ces États ont le plus à gagner d’une méthode de distribution qui met de côté une réserve nationale de 10%.

Une réserve fédérale n’est pas la seule façon de faire vacciner les quartiers vulnérables. Dans leurs plans de vaccination, 18 États ont déclaré qu’ils tiendraient compte de la race et du revenu lors de la cartographie de la distribution des vaccins.

Le Tennessee prévoit de réserver 10% de ses vaccins pour une utilisation dans des zones ciblées avec des scores élevés sur une mesure connue sous le nom d’indice de vulnérabilité sociale, qui est basée sur des données de recensement qui intègrent la race, la pauvreté, le logement surpeuplé et d’autres facteurs. L’indice a été développé par les Centers for Disease Control and Prevention pour aider à identifier les communautés qui pourraient avoir besoin de soutien dans des situations d’urgence telles que les ouragans.

Les vaccins resteront en quantité limitée pendant un certain temps après l’assermentation de Biden, de sorte que le rationnement se poursuivra jusqu’au printemps.

«Je pense qu’il est tôt pour dire ce que l’administration Biden et Harris fera en fin de compte sur ce front», a déclaré le Dr Marcella Nunez-Smith, doyenne associée pour la recherche sur l’équité en santé à la faculté de médecine de l’Université de Yale. Elle copréside le conseil consultatif de Biden sur la pandémie et a joué un rôle de premier plan dans la réduction des disparités en matière de santé pour la transition.

Nunez-Smith a déclaré qu’il existe plusieurs modèles basés sur des données à considérer pour la distribution de vaccins aux communautés les plus durement touchées par le virus.

«Penser l’équité doit être une priorité absolue et ne peut pas être une réflexion après coup dans le travail», a-t-elle déclaré.

___

Le Département de la santé et des sciences de l'Associated Press reçoit le soutien du Département de l'enseignement des sciences de l'Institut médical Howard Hughes. L'AP est seul responsable de tout le contenu.