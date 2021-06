Le déploiement du vaccin au Royaume-Uni sera intensifié dans le but de sauver la levée du verrouillage du 21 juin en tant que «plus de 25 à offrir un jab la semaine prochaine»

Les OVER-25 pourraient se voir proposer un vaccin Covid dès la semaine prochaine, affirme-t-on.

Le gouvernement intensifierait le déploiement du jab dans une bataille pour sauver la « journée de la liberté » du 21 juin au Royaume-Uni.

Files d’attente devant le plus grand centre de vaccination d’Angleterre au stade de Twickenham, dans le sud-ouest de Londres Crédit : LNP

Les gens attendent de recevoir des vaccins Covid-19 dans un centre de vaccination à Londres Crédit : EPA

Les Britanniques de plus de 40 ans doivent recevoir leur deuxième dose dans les huit semaines suivant la première, plutôt que les 12 initialement recommandées, rapporte The Telegraph.

Et des millions de personnes âgées de 25 à 29 ans seront également appelées à prendre rendez-vous pour recevoir leur premier vaccin à partir de la semaine prochaine.

Les ministres espèrent que l’accélération du programme aidera à lutter contre la propagation rapide des variantes de Covid et augmentera les chances de levée du verrouillage plus tard ce mois-ci.

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a déclaré aujourd’hui que le gouvernement faisait « tout son possible » pour que cela se produise.

« Nous avons encore 10 jours avant de prendre cette décision le ou vers le 14 juin, donc pendant cette période, nous verrons où en sommes-nous avec les hospitalisations, les décès, où en sommes-nous avec le déploiement du vaccin – nous ‘ Nous faisons tout notre possible pour accélérer cela – et à ce moment-là, nous prendrons notre décision finale », a-t-il déclaré.

L’écart entre les doses pour les plus de 50 ans a été réduit de 12 semaines à huit le mois dernier en raison des craintes des variantes indiennes.

Les scientifiques ont initialement déclaré qu’un écart de trois mois était optimal pour générer plus d’anticorps dans l’ensemble.

Il vient comme :

Une décision officielle quant à l’entrée en vigueur de cette disposition pour les personnes dans la quarantaine sera prise prochainement par le Comité conjoint sur la vaccination et l’immunisation (JCVI).

Une source gouvernementale a déclaré au Telegraph que les ministres « veulent doubler la dose dès que possible » en appliquant la réduction du temps entre les injections à plus de personnes.

La source a confirmé que l’écart devrait être réduit pour les plus de 40 ans ce mois-ci et que les premiers jabs devraient être proposés aux plus de 25 ans la semaine prochaine.

Jusqu’à présent, la moitié de tous les adultes britanniques ont eu deux injections de Covid, avec un énorme 66 749 638 doses administrées depuis décembre.

Mais malgré l’accélération du déploiement du vaccin, il existe un plan secret pour retarder de deux semaines la levée de toutes les restrictions de verrouillage.

Les ministres et les responsables travaillent sur des plans d’urgence pour déplacer la «Journée de la liberté» au mois prochain, ainsi que pour maintenir la distance et les limites imposées aux fans de football dans les stades.

Une longue file d’attente de personnes attend devant la station de test mobile Covid-19 à Shiremoor, North Tyneside Crédit : NNP

Personnel et bénévoles au travail dans un centre de vaccination contre les coronavirus au stade de rugby de Twickenham, au sud-ouest de Londres Crédit : PA

Les géants des pubs et les fans de football ont exhorté le Premier ministre Boris Johnson à rester ferme sur son engagement de supprimer le verrouillage le 21 juin.

Leur cri de guerre est venu au milieu des craintes que tout retard ne plonge l’accueil de l’Euro par l’Angleterre dans le chaos.

Le vainqueur de la Coupe du monde 1966, George Cohen, 81 ans, a déclaré : « Boris doit s’en tenir au 21 juin. Nos garçons ont besoin de ces fans anglais dans les pubs et dans les stades.

« Cela nous a donné un tel coup de pouce en 1966 et cela leur donnera encore un énorme coup de pouce. Quel est l’intérêt de l’avantage à domicile si nos fans ne peuvent pas nous rugir jusqu’à la finale ? »

Et Kate Nicholls, de UK Hospitality, a averti que même un retard de deux semaines pour mettre fin au verrouillage coûterait à l’industrie 1,5 milliard de livres sterling.

JOURNÉE DE LA LIBERTÉ

Les partisans d’un délai soutiennent que cela permettrait à plus de Britanniques d’obtenir au moins leur premier jab.

Les ministres et les médecins auraient également plus de temps pour étudier les données, les infections remontant de manière inquiétante aux niveaux de mars.

Les chiffres publiés aujourd’hui font état de 11 nouveaux décès et de 6 238 cas enregistrés, contre dix décès et 4 182 cas il y a une semaine.

Et il a également été révélé aujourd’hui que la variante indienne – officiellement nommée Delta – est désormais la souche dominante du Royaume-Uni et double le risque d’hospitalisation.

Un total de 12 431 cas de variante indienne ont été confirmés au Royaume-Uni jusqu’au 2 juin, en hausse de 79% par rapport à la semaine précédente (6 959).

Les ministres ont également exprimé de nouvelles craintes concernant la « variante Népal » – une mutation de la variante Delta qui pourrait échapper aux vaccins.

Le Premier ministre tient bon à la date du 21 juin, mais les ministres craignent qu’il ne soit trop tôt pour prouver « définitivement » que le jab a rompu le lien entre les cas et les hospitalisations.