Une fiole du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19. | Justin Tallis / Piscine via Getty Images

Les arguments en faveur de la simplification de la distribution des vaccins.

La campagne de vaccination désordonnée des États-Unis contre Covid-19 devrait fournir une leçon primordiale aux décideurs politiques: restez simple.

Avant le vaccin, les gouvernements fédéral et des États ont établi des groupes prioritaires pour le vaccin. Dans la toute première phase, les vaccins seraient envoyés aux travailleurs de la santé et aux résidents des foyers de soins. Ensuite, les vaccins seraient envoyés aux travailleurs essentiels de première ligne, aux populations âgées et aux personnes souffrant de problèmes de santé qui les exposaient à un plus grand risque de Covid-19. La liste des personnes éligibles s’élargirait à partir de là.

Cela semblait assez simple, mais la réalité a entraîné des complications. Le simple fait de donner des vaccins aux travailleurs de la santé soulève toutes sortes de problèmes: est-ce que tous les travailleurs de la santé se font vacciner? Cela inclut-il le personnel qui n’interagit jamais avec aucun patient, ou d’autres membres du personnel devraient-ils avoir la priorité? Le personnel qui interagit régulièrement avec les patients Covid-19 a-t-il une priorité supplémentaire – et que signifie «régulièrement»?

Ces types de questions ont conduit les autorités fédérales et les États à un processus extrêmement compliqué: la «phase 1» a été décomposée en phases 1a, 1b et 1c, et chaque État a élaboré ses propres définitions et directives pour chaque étape.

La complexité a ralenti les choses. Sur les 30 millions de doses de vaccin envoyées par le gouvernement fédéral, seulement 11 millions de premières doses ont été administrées. Même si les États conservent la moitié de leur approvisionnement pour la deuxième dose dont les vaccins actuels ont besoin (ce que le gouvernement fédéral ne recommande plus), cela reste des millions de vaccins inutilisés.

L’administration du président Donald Trump a promis que les États-Unis vaccineraient 20 millions d’Américains d’ici la fin de 2020. Le pays n’a dépassé que la moitié de ces deux semaines en 2021. D’autres pays vaccinent beaucoup plus rapidement, éclipsant complètement les États-Unis ou rattrapant leur retard après un démarrage ultérieur.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux de Californie, Mark Ghaly, a reconnu le rôle du déploiement complexe de l’État, affirmant que les directives «vraiment réfléchies» de l’État «ont entraîné des retards dans la distribution du vaccin dans nos communautés.»

« Je dirai que certains États qui ont déployé beaucoup d’efforts pour créer leurs groupes prioritaires, en regardant comment nous gardons un œil attentif sur l’équité, se sont trouvés au même endroit que la Californie », a ajouté Ghaly.

Pour certains experts, le déploiement difficile les a amenés à donner un conseil aux responsables américains: adoptez la simplicité. Au lieu d’essayer de peaufiner des plans de vaccination théoriquement parfaits mais de plus en plus compliqués, les responsables américains devraient accorder plus de priorité à la sortie des vaccins le plus rapidement possible – même si c’est moins équitable en théorie (mais pas nécessairement en pratique, car plus de complexité permet souvent plus jeu du système).

Pour le dire simplement: vous inquiétez moins de savoir si la population idéale se fait vacciner et plus de vacciner les gens.

«Une campagne de vaccination massive ne fonctionnera pas avec nos critères pointilleux et complexes actuels pour savoir qui se fait vacciner et quand», a écrit Peter Hotez, un expert en vaccins au Baylor College of Medicine. «Nous avons appris en 2020 que notre système de santé ne peut tout simplement pas faire des choses compliquées.»

Cela ne veut pas dire ouvrir les vannes et laisser tout le monde se faire vacciner. D’une part, l’offre limitée de doses ne permettra pas cela pendant un certain temps. L’idée est de trouver une autre norme, mais plus simple. Par exemple, l’âge: fournissez d’abord les vaccins aux populations plus âgées, puis travaillez aux personnes de plus en plus jeunes. Cela ciblerait toujours les personnes les plus à risque de décès – l’âge avancé est un grand prédicteur de la mortalité due à Covid-19 – et ce serait beaucoup plus simple.

Certains États, comme New York et la Californie, sont allés dans cette direction en permettant aux personnes de 65 ans et plus de se faire vacciner. Mais ces États ne stratifient pas ce processus au sein du groupe des 65 ans et plus, et l’offre n’est actuellement pas suffisante pour répondre à la demande.

Un déploiement plus simple qui accélère les choses pourrait sauver des milliers de vies. Les nouveaux cas quotidiens de coronavirus sont actuellement en moyenne d’environ 240000 aux États-Unis, avec plus de 3300 personnes décédant chaque jour du coronavirus. Avec chaque jour que cela continue, les États-Unis connaissent un nombre de morts de Covid-19 plus élevé en 24 heures que le nombre de personnes décédées dans les attentats du 11 septembre.

La complexité ralentit les vaccinations

La série actuelle de vaccinations contre Covid-19 était censée être la partie la plus facile.

Avec la première phase de vaccination, le pays a l’avantage de savoir où se trouvent les personnes qui devraient recevoir les premières doses: dans les hôpitaux, les cliniques et les maisons de retraite. C’est un contraste frappant avec les phases ultérieures, dans lesquelles les bénéficiaires potentiels viendront de lieux, d’emplois et d’horizons plus divers. C’est pourquoi certains experts s’attendaient à ce que la première phase se déroule au moins un peu sans problème, même si ce n’est pas parfaitement.

Ensuite, les États-Unis ont commencé à déployer leurs plans dans le monde réel. Les doses de vaccin ont été envoyées aux États plus lentement que prévu, mais un problème persistant est que les localités et les États n’utilisent même pas la majorité des doses dont ils disposent. Il y a rapports multiples des agents de santé et des établissements jeter dehors car ils ne peuvent pas trouver les personnes des groupes prioritaires à temps.

Certains représentants de l’État, comme Ghaly de Californie, admettent qu’ils ont été ralentis par leurs propres directives. Ashish Jha, le doyen de la Brown University School of Public Health, qui a conseillé les responsables de l’État sur Covid-19, m’a dit qu’il avait entendu des plaintes similaires. «Le thème récurrent est que la complexité s’avère très difficile pour eux», a-t-il déclaré.

Une partie de cela se résume à un travail administratif supplémentaire. Par exemple, certains endroits ont essayé de donner la priorité non seulement aux agents de santé première ligne les agents de santé qui voient des patients atteints de Covid-19. Cela a du sens en théorie, mais en pratique, il faut plus d’obstacles, de la paperasse à la vérification en passant par les sanctions pour les coupeurs de ligne.

L’accent mis sur des lignes directrices complexes a également conduit à une insistance rigide sur le respect des règles. Certains responsables ont rendu cela explicite, comme le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui a menacé les prestataires de soins de santé qui vaccinent les personnes qui ne répondent pas aux critères de l’État avec de lourdes amendes. Mais c’est aussi l’implication des lignes directrices – après tout, les États ne passeraient pas autant de temps sur ces critères s’ils ne voulaient pas que les gens les suivent.

Le résultat est un mélange de ralentissements dans la sortie des vaccins et de doses jetées, car les gens ne respectent pas les directives strictes. C’est un grand contraste avec Israël, qui a vacciné environ sept fois plus que les États-Unis en partie en adoptant la flexibilité, même si cela signifie donner un vaccin à un pizzaiolo car c’est la seule personne que les vaccinateurs pouvaient trouver à l’époque.

«Il y a un compromis entre la vitesse et l’efficacité», m’a dit Kendall Hoyt, un expert en vaccins et en biosécurité à Dartmouth. «Si nous recherchons la solution parfaite à un point tel que nous devons jeter des doses à la fin de la journée, alors nous échouons.»

Les choses deviendront probablement plus compliquées à l’avenir. Au fur et à mesure que le vaccin commence à être déployé auprès de populations plus larges, il deviendra plus difficile de vérifier qui est admissible et qui ne l’est pas. Qui est un travailleur essentiel de première ligne? Comment un vaccinateur vérifie-t-il qu’une personne occupe réellement un emploi admissible? Si les vaccinateurs s’appuient entièrement sur un système d’honneur, que se passe-t-il lorsque les gens qui veulent vraiment se faire vacciner réalisent qu’ils peuvent simplement mentir et couper la ligne? Si les vaccinateurs n’utilisent pas le système d’honneur et établissent des exigences, les gens éviteront-ils de se faire vacciner pour ne pas avoir à faire face à des formalités administratives encombrantes?

Pour compliquer davantage les choses, les plans des États utilisent des définitions différentes de qui est un travailleur de première ligne. Certains États limitent actuellement la catégorie au personnel des écoles de la maternelle à la 12e année, aux premiers intervenants, et pas beaucoup plus que cela, tandis que d’autres adoptent des critères plus larges qui peuvent inclure même les journalistes. Comme l’ont conclu Jennifer Kates, Jennifer Tolbert et Josh Michaud de la Kaiser Family Foundation: «En raison de ces différences, pour cette prochaine période, la place d’une personne dans la ligne prioritaire du vaccin COVID-19 dépendra de plus en plus de l’endroit où elle vit.

Tout cela créera plus de travail pour les vaccinateurs eux-mêmes, mais rendra également plus difficile pour les prétendus bénéficiaires de tout cela – les personnes qui se font vacciner – de savoir même si c’est leur tour. Et contrairement aux personnes qui travaillent dans des établissements de soins de santé ou qui vivent dans des maisons de soins infirmiers, ces groupes ciblés ne seront pas tous sous un même toit. Cela réduira les chances que les gens se font vacciner rapidement, ralentissant encore davantage un processus déjà trop lent.

Pendant ce temps, des milliers d’Américains mourront au lieu de recevoir le vaccin qui aurait pu leur sauver la vie.

Comment adopter la simplicité avec les vaccins

Pour le gouvernement fédéral et les États, le raisonnement de toutes les directives compliquées était l’équité et la confiance du public – montrant que le processus n’était pas conçu pour profiter aux puissants et aux riches par rapport à tout le monde.

Mais le processus actuel peut aboutir au contraire. Quand il y a des règles plus compliquées, les gens qui ont plus de temps et de ressources sont mieux à même de les jouer. Ce sont les puissants et les riches qui auront plus de facilité à trouver un médecin qui leur donnera une note disant qu’une condition médicale les qualifie pour la vaccination (ou ont un médecin du tout), ou trouver un employeur pour les mettre sur la liste de paie afin qu’ils peut se qualifier en tant que travailleur de première ligne.

«Ce sont des plans vraiment réfléchis, mais ils sont mis en œuvre dans une société avec de profondes inégalités structurelles», a déclaré Jha. «Et le produit final de cela sera une distribution inéquitable.»

Il n’est pas trop tard pour corriger le déploiement, ce qui le rend à la fois plus facile à comprendre et plus difficile à jouer. Et ce faisant, les États pourraient en fait favoriser l’équité et la confiance du public.

Une idée: après les travailleurs de la santé et les résidents des foyers de soins, utilisez l’âge comme ligne directrice principale. Ainsi, les personnes de 85 ans et plus recevaient des vaccins, puis 75 ans et plus, puis 65 ans et plus, puis 55 ans et plus, et ainsi de suite. Cela reconnaîtrait que, bien que le virus puisse tuer des personnes de n’importe quelle catégorie d’âge, les plus âgés sont plus vulnérables: les victimes de 55 ans et plus représentent plus de 90% des décès liés à Covid-19.

Jha, avec l’Université de Californie, San Francisco, directeur du département de médecine Bob Wachter, a suggéré d’utiliser un système de loterie après que les personnes de 55 ans et plus se soient vaccinées, peut-être un qui «sélectionne un nombre au hasard toutes les deux semaines, correspondant au mois ou au dernier chiffre des anniversaires des gens. » C’est assez simple, mais il est également difficile de jouer avec le système ou de le rendre injuste.

Alternativement, le déploiement pourrait continuer à descendre par tranches d’âge: jusqu’à 45 ans et plus, 35 ans et plus, etc., jusqu’aux enfants (si approuvé pour une utilisation chez les enfants). Cela maintient un peu plus de simplicité, même si cela ralentirait lorsque des personnes plus jeunes, qui peuvent encore propager la maladie, se font vacciner.

Une autre idée, de Shan Soe-Lin et Robert Hecht à Yale, est de se concentrer sur les points chauds du coronavirus. Les États examineraient les endroits avec les taux les plus élevés de cas de Covid-19, puis satureraient ces régions avec des centres de vaccination de masse, des unités mobiles et d’autres ressources. Une fois que ces endroits auront atteint des taux de vaccination de 60 à 70%, le niveau suivant pourrait être ciblé. Cela exigerait plus de travail logistique qu’une approche fondée sur l’âge, mais cela pourrait aussi ralentir la transmission plus rapidement et, par conséquent, aider à sauver plus de vies.

En expliquant la proposition, Soe-Lin m’a dit: «Nous pouvions voir que la phase suivante allait être bien trop compliquée. Notre objectif était de le simplifier.

En gardant les choses simples, ces plans sont plus faciles à expliquer et à justifier. Tout le monde peut comprendre pourquoi les populations âgées ou les personnes vivant dans des points chauds pourraient avoir davantage besoin de vaccins. Se concentrer sur l’une de ces catégories plutôt que sur plusieurs évite les vastes considérations des groupes prioritaires actuels. Et ces catégories sont plus difficiles à jouer pour les individus que, par exemple, la note d’un médecin ou le lieu de travail.

Personne ne prétend que ces idées sont parfaites. Une lacune notable est qu’ils n’offrent pas une priorité supplémentaire aux travailleurs de première ligne qui pourraient vraiment être davantage exposés au Covid-19, aux groupes minoritaires qui ont davantage souffert du coronavirus ou aux immunodéprimés. Jha a déclaré qu’un moyen d’atténuer ces préoccupations pourrait être de cibler les endroits où, par exemple, des personnes de couleur vivent avec des centres de vaccination ou des unités mobiles – non pas pour les mettre en ligne, mais pour s’assurer qu’ils peuvent obtenir des vaccins rapidement quand c’est leur tour.

Mais chasser le parfait – au prix de plus en plus de complexité – est ce qui nous a plongés dans le désordre actuel et ce qui est susceptible de rendre le déploiement encore plus compliqué à l’avenir. Ce ne sera pas l’idéal de beaucoup de gens, mais c’est le but: pour sortir les vaccins le plus rapidement possible, sauver plus de vies et ramener l’Amérique à la normale plus rapidement, le pays devrait moins penser à l’idéal et adopter plutôt la simplicité – donner la priorité à une campagne de vaccination plus rapide et plus efficace avant tout.