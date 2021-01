Lorsque New York a annoncé il y a deux semaines de nouvelles directives d’admissibilité aux vaccins couvrant des millions de résidents supplémentaires de l’État, un groupe particulièrement touché est resté sous silence: les près de 50000 personnes incarcérées dans les prisons et les prisons de l’État. Aujourd’hui, avec la diminution des approvisionnements de l’État et l’absence de plan clair de vaccination des personnes incarcérées, le virus revient derrière les barreaux. Au moins 5 100 personnes vivant et travaillant dans les prisons de New York ont ​​été testées positives et 12 sont décédées ces dernières semaines, dépassant même les premiers jours de la pandémie. Mais comment et quand vacciner les personnes incarcérées alors que des millions de personnes attendent dans l’État a soulevé des questions juridiques, logistiques et éthiques. Partout au pays, l’arrivée d’un vaccin a été saluée comme un signe avant-coureur de la fin éventuelle de la pandémie. Mais administrer l’offre limitée s’est avéré difficile, et les établissements correctionnels – où plus d’un demi-million de personnes ont été testées positives pour le virus depuis le début de la pandémie – présentent des complications supplémentaires.

Les fonctionnaires aux prises avec les mêmes questions difficiles sont parvenus à des conclusions différentes, créant un patchwork de politiques et de délais, selon une analyse par la Prison Policy Initiative, un organisme de recherche à but non lucratif consacré à la réduction des incarcérations de masse. Mais au moins 27 États nomment directement les détenus dans leurs plans publics, et une douzaine environ les place dans les premières phases de la distribution des vaccins, y compris le Massachusetts, où des dizaines de milliers de prisonniers doivent être vaccinés d’ici la fin du mois de février. D’autres États prévoient de vacciner les employés des prisons et des prisons avant les incarcérés, rompant avec les conseils des Centers for Disease Control and Prevention, qui recommandent de vacciner tout le monde simultanément dans les établissements pénitentiaires. Certains, comme New York, ne s’adressent pas du tout aux personnes derrière les barreaux. La vaccination des personnes incarcérées aux premiers stades de la distribution s’est avérée politiquement lourde. À New York, les sénateurs de l’État se sont demandé s’il était logique de donner la priorité aux personnes incarcérées. Dans le Colorado, un projet de plan visant à offrir le vaccin dans les prisons a rencontré une opposition farouche, comme l’a écrit un procureur de district dans Le Denver Post, donnant la priorité à «la santé des meurtriers incarcérés» avant les «Coloradans de 65 ans et plus respectueux des lois». À New York, la discussion sur le moment et la manière de vacciner les personnes incarcérées intervient alors que les approvisionnements diminuent. le suivi des vaccins de la ville a montré moins de 7 710 premières doses et environ 202 000 secondes doses disponibles mardi matin, avec 72 409 secondes doses à prévoir. Il a également indiqué que 99 831 secondes doses ont été administrées sur 650 546 doses totales à ce jour, plusieurs centaines de milliers de moins que l’objectif du maire Bill de Blasio d’un million de doses de vaccin administrées en janvier.