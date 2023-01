Le déploiement du livre du prince Harry “Spare” est chaotique. Les ventes sont fortes.

Les responsables de l’édition disent que les fuites peuvent être bénéfiques si elles génèrent le bon type de couverture médiatique et suscitent l’intérêt pour le livre. Pendant l’ère Trump, certaines des informations les plus explosives dans les livres révélateurs de journalistes et d’anciens responsables de l’administration ont souvent été divulguées tôt et ont dominé la couverture des informations par câble pendant des jours, ce qui a catapulté les titres au sommet des listes des meilleures ventes. Mais dans certains cas, les livres construits autour de pépites d’actualités peuvent voir leurs ventes s’effondrer après l’épuisement du cycle de l’actualité et le passage des médias.

Il est trop tôt pour dire si la trajectoire globale des ventes des mémoires de Harry sera affectée par le goutte à goutte régulière des révélations. De nombreux lecteurs achèteront le livre pour une vision intime de la vie du prince Harry de son point de vue, pas seulement pour des bombes d’informations. Harry s’est associé à un écrivain fantôme très apprécié, JR Moehringer, et une cascade d’articles n’offre pas le même parcours narratif qu’un livre bien conçu. Et son histoire, bien que mûre pour le fourrage des tabloïds, traite également de thèmes universels comme la race, la classe et les relations parfois torturées entre frères ou entre pères et fils. Le titre du livre fait référence à une phrase que Charles aurait utilisée pour désigner Harry, son deuxième fils, comme son “héritier de réserve”, puisqu’il avait déjà obtenu un héritier dans le frère aîné de Harry.

“C’est ridicule et amusant, mais ce sera aussi clairement un livre intéressant qui continuera à se vendre et qui continuera à faire partie de la conversation”, a déclaré Daunt, directeur général de Barnes & Noble.

“Nous faisons le pari que ce livre a des jambes”, a-t-il déclaré. “Ce ne sera pas un feu de paille.”