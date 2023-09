Source de l’image : POMME Le déploiement d’iOS 17 provoque des problèmes de batterie pour certains utilisateurs d’iPhone

Dans le cadre du dernier développement technologique, la mise à jour très attendue d’iOS 17 a été déployée sur les appareils des utilisateurs en seulement 24 heures, introduisant une gamme de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations de performances. Cependant, pour certains modèles d’iPhone plus anciens tels que les Xr, 11, 12 et même 13, un problème commun est apparu : des problèmes d’épuisement de la batterie après l’installation de la nouvelle version d’iOS.

De nombreux utilisateurs se sont tournés vers des plateformes comme Reddit pour exprimer leurs inquiétudes, marquant une tendance récurrente avec les récentes mises à jour iOS au fil des ans. La propre page d’assistance d’Apple a vu un afflux de plaintes concernant une durée de vie réduite de la batterie après la mise à niveau vers iOS 17. Cette augmentation des commentaires suggère qu’Apple doit résoudre le problème, éventuellement via une prochaine version d’iOS 17.1.

Les données d’un test de batterie GeekBench précisent en outre ces expériences utilisateur, révélant une baisse notable des performances globales de la batterie. Curieusement, les modèles iPhone Xr et iPhone 13 sont apparus comme les plus touchés par la mise à jour iOS 17.

De plus, la mise à jour iOS 17 introduit quelques fonctionnalités remarquables. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de personnaliser les écrans d’appels sortants, offrant ainsi une expérience d’appel plus personnalisée. Il existe également une option pour rediriger les appels entrants vers la messagerie vocale et accéder aux transcriptions. Si un appel FaceTime reste sans réponse, des messages vocaux ou vidéo rapides peuvent être envoyés. De plus, les utilisateurs peuvent facilement désactiver ou réactiver le son à l’aide de leurs AirPod, ce qui améliore le confort pendant les appels.

Bien que la mise à jour iOS 17 apporte de nouvelles fonctionnalités intéressantes, il est crucial pour Apple de résoudre rapidement les problèmes signalés d’épuisement de la batterie, afin de garantir que les utilisateurs puissent profiter d’une expérience fluide et optimisée sur leurs appareils.

