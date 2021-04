Le déploiement des vaccins en Europe a été condamné pour sa «lenteur inacceptable» et blâmé pour «prolonger la pandémie» par l’Organisation mondiale de la santé.

« Les vaccins représentent notre meilleur moyen de sortir de cette pandémie … Cependant, le déploiement de ces vaccins est d’une lenteur inacceptable » et « prolonge la pandémie », a déclaré aujourd’hui le directeur de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge.

Il a ajouté que l’épidémie en Europe était «plus inquiétante que ce que nous avons vu depuis plusieurs mois».

L’UE est confrontée à une flambée des infections – la France a imposé hier son troisième verrouillage national et des appels similaires sont lancés en Allemagne – alors que les pays font face à un manque de doses de vaccin qui sont attribuées de manière centralisée par Bruxelles.

Le Bloc n’a pas commandé suffisamment de doses ni accordé une approbation rapide aux vaccins et fait maintenant face à une crise de confiance dans le coup d’AstraZeneca – que des dirigeants comme Emmanuel Macron ont contribué à alimenter lors de la dispute amère de l’UE avec la Grande-Bretagne au sujet des approvisionnements.

Hier, le régulateur européen des médicaments a réprimé de nouveaux doutes soulevés en Allemagne après que les hôpitaux de Berlin et de Munich ont interdit l’utilisation du vaccin AstraZeneca sur des cas sporadiques de caillots sanguins mortels.

Mais alors que l’Allemagne se joignait à d’autres États comme la France pour interdire l’utilisation d’AstraZeneca, les responsables de l’UE ont continué aujourd’hui leurs menaces rancunières de bloquer les exportations du vaccin vers la Grande-Bretagne jusqu’à ce qu’ils obtiennent les doses qu’ils croient devoir.

Thierry Breton, le commissaire européen chargé du marché intérieur, a déclaré que le «zéro» coup d’AstraZeneca réalisé sur le continent serait expédié de l’autre côté de la Manche jusqu’à ce que l’entreprise remplisse ses engagements vis-à-vis de l’Europe.

Il a rejeté l’espoir que Bruxelles et Londres pourraient fractionner les doses faites dans les deux principales usines de l’entreprise en Belgique et aux Pays-Bas, affirmant qu ‘ »il n’y a rien à négocier » entre les deux parties.

FRANCE: Les médecins soignent mardi un patient à Amiens, dans le nord de la France, au milieu de la flambée des infections qui ont contraint Macron à imposer un autre verrouillage national. Le ministre de la Santé, Olivier Veran, a déclaré aujourd’hui: « Nous pourrions atteindre un pic de l’épidémie dans sept à dix jours si tout se passe comme prévu … Ensuite, nous avons besoin de deux semaines supplémentaires pour atteindre un pic dans les unités de soins intensifs (USI) qui pourrait survenir. à la fin du mois d’avril ‘

Ce graphique montre comment la Grande-Bretagne est toujours en avance sur l’UE pour vacciner sa population contre Covid-19, plus de trois mois après le début de son programme de piqûres par le continent.

Cela vient après que l’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré mercredi une fois de plus qu’il n’y avait « aucune preuve » pour soutenir l’interdiction du coup pour les personnes de moins de 60 ans, au milieu des interdictions imposées par des pays comme la France, l’Allemagne, la Norvège et l’Espagne.

L’analyse du régulateur a révélé que seulement 62 des 9,1 millions de personnes vaccinées avec le vaccin britannique dans le monde avaient développé le caillot cérébral rare, connu sous le nom de thrombose veineuse des sinus cérébraux (CSVT) – un taux d’environ cinq par million. Quarante-quatre d’entre eux étaient en Europe.

Le président français Macron, qui plus tôt cette année a qualifié le coup d’AstraZeneca de « quasi-efficace », a été contraint d’ordonner mercredi à toute sa population son troisième verrouillage.

Cela comprend l’envoi de tous les écoliers à la maison pendant trois semaines pour lutter contre la marée montante des infections à Covid.

Les pays d’Europe signalant le plus de cas et de décès CAS: FRANCE: 38 902 POLOGNE: 28 721 ITALIE: 20 577 ALLEMAGNE: 16 344 UKRAINE: 13 466 DÉCÈS: ITALIE: 430 POLOGNE: 386 RUSSIE: 376 FRANCE: 347 UKRAINE: 293 * Dernière moyenne sur 7 jours rapportée

Le ministre de la Santé, Olivier Veran, a déclaré aujourd’hui: « Nous pourrions atteindre un pic de l’épidémie dans sept à dix jours si tout se passe comme prévu … Ensuite, nous avons besoin de deux semaines supplémentaires pour atteindre un pic dans les unités de soins intensifs (USI) qui pourrait survenir. à la fin du mois d’avril.

Les nouvelles infections quotidiennes au COVID-19 en France ont doublé depuis février pour atteindre en moyenne près de 40000.

Le nombre de patients COVID-19 en soins intensifs a dépassé 5000 cette semaine, dépassant le pic atteint lors du deuxième verrouillage de six semaines imposé à la fin de l’année dernière.

La France, avec la Norvège, a cessé de donner des doses d’AstraZeneca aux moins de 55 ans, tandis que les personnes de moins de 65 ans n’ont pas le droit de se faire vacciner en Espagne.

Plus tôt dans la semaine, le Canada a également arrêté son utilisation chez les personnes de moins de 55 ans en raison des mêmes craintes de coagulation.

Au milieu d’une confiance chancelante en AsraZeneca en Allemagne et d’un nombre croissant de cas, l’association des médecins de soins intensifs du pays a appelé aujourd’hui Angela Merkel à imposer un autre verrouillage national.

Christian Karagiannidis, responsable scientifique de la DIVI, a déclaré qu’environ 1 000 patients supplémentaires s’étaient retrouvés en soins intensifs depuis la mi-mars. Mercredi, 3 680 personnes étaient en réanimation en Allemagne, selon les données DIVI.

« Si ce taux continue, nous atteindrons la limite de capacité normale en moins de quatre semaines », a-t-il déclaré. «Nous n’exagérons pas. Nos avertissements sont motivés par les chiffres ».

Merkel est de plus en plus critiquée pour avoir omis de définir un plan pour inverser la hausse des infections et blâmer les chefs d’État peu coopératifs pour une gestion de plus en plus chaotique de la crise.

Le nombre de cas confirmés de coronavirus a augmenté de 24 300 à 2,833 millions jeudi, la plus forte augmentation depuis le 14 janvier. Le nombre de morts signalé a augmenté de 201 à 76 543.

L’Allemagne a signalé beaucoup plus de cas de thrombose veineuse des sinus cérébraux (CSVT) que les autres grands pays européens et les raisons en sont incertaines. Le Royaume-Uni a vacciné cinq fois plus de personnes, mais n’a vu qu’un sixième de plus de cas de CSVT, tandis que la France, l’Italie et l’Espagne ont utilisé le vaccin AstraZeneca sur des groupes d’âge similaires, mais avaient également des taux beaucoup plus faibles de CSVT. Il n’y a toujours aucune preuve que le vaccin soit à l’origine de la maladie, selon les experts

Plusieurs États membres ont suspendu le déploiement du vaccin AstraZeneca après qu’un petit nombre de personnes vaccinées, principalement des femmes de moins de 55 ans, aient souffert de caillots cérébraux mortels

C’est dans ce contexte qu’Emer Cooke, le chef de l’agence européenne des médicaments, l’EMA, a dû à nouveau rassurer les États membres sur la sécurité et l’efficacité du vaccin AstraZeneca.

Elle survient après des cas d’un type rare de coagulation sanguine dans le cerveau connue sous le nom de thrombose veineuse des sinus cérébraux (CSVT) qui a émergé en Allemagne et dans d’autres pays.

La décision de l’EMA met le chien de garde en contradiction avec de nombreux autres grands États membres de l’UE qui ont également limité le déploiement du jab dans certains groupes d’âge, dont la France, l’Espagne et la Norvège.

Les signalements de CSVT ont été les plus courants en Allemagne, où 31 des 2,7 millions de personnes vaccinées ont souffert du caillot cérébral mortel – un taux de un sur 90 000. Cela a conduit le pays à interdire le vaccin aux moins de 60 ans hier soir.

Mme Cooke a déclaré que le taux de caillots sanguins pourrait être de un sur 100000 pour les personnes de moins de 60 ans et que cela semblait supérieur au risque normal de la population, bien qu’il n’y ait toujours pas de lien solide avec le vaccin, seulement un « possible ».

Bien que les raisons de la prévalence plus élevée en Allemagne ne soient pas du tout claires, l’EMA a révélé que deux fois plus de femmes avaient reçu le vaccin d’AstraZenca en Europe que les hommes, avant d’ajouter que les personnes normalement les plus à risque de CSVT sont des femmes âgées de 35 à 45 ans.

Jusqu’à récemment, l’Allemagne avait suspendu le jab AZ pour les plus de 60 ans en raison de craintes initiales concernant les caillots sanguins. Cela soulève la possibilité que les taux de CSVT parmi les personnes vaccinées en Allemagne puissent être expliqués par un plus grand nombre de femmes qui sont sensibles à la maladie ciblée par le déploiement.

Mme Cooke a déclaré: « À l’heure actuelle, les experts nous ont informés qu’ils n’avaient pas été en mesure d’identifier des facteurs de risque spécifiques, notamment l’âge, le sexe ou des antécédents médicaux de troubles de la coagulation, pour ces événements très rares.

«Et, comme je l’ai mentionné précédemment, un lien de causalité du vaccin n’a pas encore été prouvé, mais il est possible, et une analyse plus approfondie est toujours en cours. Selon les connaissances scientifiques actuelles, il n’y a aucune preuve pour soutenir la restriction de l’utilisation de ce vaccin dans aucune population.