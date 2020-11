Le déploiement des compteurs intelligents prend encore du retard avec un million d’installations en moins grâce à Covid-19

Le Dr Jonny Marshall, chercheur à l’Unité de renseignement sur l’énergie et le climat, a déclaré: «Le déploiement est derrière les deux objectifs fixés. [by the Government] et les objectifs dont le secteur énergétique a besoin.

«Les progrès sont lents et ils doivent rendre le système beaucoup plus tourné vers l’avenir.»

Il a ajouté que le public devait être convaincu des avantages des compteurs car leur véritable potentiel n’a pas encore été reconnu.

«Pour le moment, les gens ont un compteur intelligent, mais il ne s’agit que d’un compteur avec écran», a-t-il déclaré. «Peu de gens l’utilisent pour réduire leurs factures, ils remarquent simplement qu’il devient rouge lorsqu’ils mettent la bouilloire en marche. Il faut leur montrer les avantages. »

Peter Earl, responsable de l’énergie du site Web de commutation Comparethemarket.com, a déclaré que le projet avait déjà été retardé avant que la pandémie ne frappe au milieu d’un «arriéré de retards et de déploiements bâclés». Il a déclaré que la possibilité qu’un compteur «devienne muet» avait probablement dissuadé les gens.

Iagan MacNeil de Smart Energy GB, l’organisme chargé de promouvoir le déploiement, a déclaré: «La crise climatique ne va nulle part pendant cette pandémie et nous devons encore agir pour nous assurer que notre système énergétique est intelligent, propre et résilient pour l’avenir. .

«Avec différents niveaux de verrouillage à travers la Grande-Bretagne, on s’attend à ce que le nombre d’installations reste faible, mais à mesure que les restrictions seront levées, nous nous attendons à voir un retour aux taux d’installation normaux.»