Le déploiement de One UI 5.0 Beta 4 pour la série Samsung Galaxy S22 s’étend à l’Allemagne et à l’Inde

Samsung a publié il y a quelques jours aux États-Unis la mise à jour One UI 5.0 Beta 4 basée sur Android 13 pour la série Galaxy S22, qui est actuellement déployée en Allemagne et en Inde.

La mise à jour a une version de firmware se terminant par ZVJ2 et nécessite un téléchargement d’environ 1,3 Go. Il corrige des bogues liés au mode NPD, à Object Eraser, à Samsung DeX et à Quick Share. Samsung a également corrigé les bips continus et le problème de vibration avec la quatrième mise à jour bêta.

Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra

La quatrième version bêta augmente également le niveau de correctif de sécurité Android sur la série Galaxy S22 jusqu’au 1er octobre 2022, mais elle supprime la fonctionnalité multi-utilisateurs qui a été introduite avec la première version bêta de One UI 5.0.

Si vous vivez en Inde ou en Allemagne et que vous êtes déjà inscrit au programme One UI 5.0 Beta, vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en vous rendant sur le téléphone de votre téléphone. Réglages > Mise à jour logicielle menu.

Passant par