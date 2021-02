Nokia a récemment commencé à déployer la mise à jour Android 11 pour son smartphone Nokia 8.3 5G. Aujourd’hui, Juho Sarvikas, Chief Product Officer (CPO) de HMD Global, a laissé entendre qu’Android 11 arriverait sur les smartphones Nokia plus tôt que prévu. Nokia avait annoncé la feuille de route officielle pour les smartphones qui devraient recevoir la mise à jour Android 11 l’année dernière.

Dans un récent tweet annonçant le déploiement d’Android 11 du Nokia 8.3 5G, Sarvikas a assuré aux utilisateurs que d’autres smartphones Nokia recevraient également bientôt la mise à jour Android 11. Citant un rapport de Counterpoint Research, Sarvikas a déclaré que Nokia avait été témoin des déploiements les plus rapides d’Android 9 et d’Android 10, et avec Android 11, la société envisage de faire un triplé. Il a également déclaré qu’Android 11 viendrait même sur les smartphones Nokia les plus abordables.

Counterpoint Research nous a reconnus pour le déploiement le plus rapide d’Android 9 et 10 sur l’ensemble du portefeuille. Maintenant, nous faisons un tour du chapeau avec Android 11 en nous engageant dans la dernière expérience Android, même sur nos combinés mondiaux les plus abordables. Nokia 8.3 5G ouvre les portes de l’inondation, d’autres produits à suivre rapidement pic.twitter.com/YDvG50Wh3h – Juho Sarvikas (@sarvikas) 2 février 2021

Selon la feuille de route Android 11 de Nokia, le Nokia 5.3 devrait être le prochain smartphone Nokia à recevoir la mise à jour Android 11. Outre le Nokia 8.3 5G et le Nokia 5.3, Nokia 2.2 et Nokia 8.1 ont également été répertoriés dans le premier lot de smartphones qui bénéficieront de la mise à jour Android 11.

Selon la feuille de route de l’entreprise, le déploiement d’Android 11 aurait commencé au dernier trimestre de 2020 avec le Nokia 8.3 5G, mais cela a été reporté à février 2020. La mise à jour du Nokia 8.3 5G a maintenant confirmé son déploiement sur les smartphones dans le monde entier. , on peut s’attendre à ce que les choses se passent bien pour Nokia à partir de maintenant.