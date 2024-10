Le déploiement de missiles américains aux Philippines est « incroyablement important » pour la préparation au combat, selon un général américain

MANILLE, Philippines — Les récentes attaques de l’armée américaine déploiement d’un missile de moyenne portée Le système militaire américain vers le nord des Philippines était « incroyablement important » et a permis aux forces américaines et philippines de s’entraîner conjointement à l’utilisation potentielle de ces armes lourdes dans les conditions de l’archipel asiatique, a déclaré lundi un général américain.

L’administration Biden est passée à renforcer un arc d’alliances militaires dans l’Indo-Pacifique pour mieux contrer la Chine, y compris dans toute éventuelle confrontation autour de Taiwan et d’autres points chauds asiatiques. Les Philippines ont également travaillé sur le renforcement renforcer ses défenses territoriales après que ses différends avec la Chine ont commencé à s’intensifier l’année dernière dans une mer de Chine méridionale de plus en plus instable.

La Chine s’est fermement opposée au déploiement accru des forces de combat américaines en Asie. Mais cela a été particulièrement alarmé par le déploiement de l’armée américaine en avril, du système de missile Typhon, une arme terrestre capable de tirer le missile Standard-6 et le missile d’attaque terrestre Tomahawk, vers le nord des Philippines dans le cadre d’exercices de combat conjoints en avril avec les troupes philippines.

« Ce qu’il fait collectivement, cela nous donne l’opportunité de comprendre comment utiliser cette capacité – les défis environnementaux ici sont tout à fait uniques à n’importe quel autre endroit de la région », a déclaré le major-général américain Marcus Evans, commandant général de l’armée basée à Hawaï. 25e Division d’infanterie, a déclaré lorsqu’on lui a demandé comment le système de missiles avait aidé les participants à un entraînement au combat conjoint aux Philippines.

« L’année dernière, nous avons également déployé des capacités de tir à longue portée avec HIMARS et nous avons pu les déplacer avec des avions à voilure fixe autour de l’environnement de l’archipel », a déclaré Evans à l’Associated Press dans une interview à Manille, faisant référence au Systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilitéles lanceurs embarqués, qui tirent des missiles guidés par GPS capables d’atteindre des cibles lointaines.

« Ce sont des opérations incroyablement importantes parce que vous travaillez dans l’environnement, mais plus important encore, vous travaillez aux côtés de nos partenaires ici aux Philippines pour comprendre comment celles-ci seront intégrées dans leurs opérations », a déclaré Evans sans plus de détails.

Le système de missiles Typhon était censé être transporté hors des Philippines le mois dernier, mais trois responsables de la sécurité philippine ont récemment déclaré à l’AP que les alliés de longue date du traité avaient accepté de le faire. maintenir le système de missiles dans le nord des Philippines indéfiniment pour renforcer la dissuasion malgré les expressions d’inquiétude de la Chine.

Les responsables philippins ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement du déploiement sensible de missiles américains.

Evans s’est rendu à Manille pour entamer des négociations avec ses homologues de l’armée philippine sur la tenue d’exercices militaires annuels par les forces alliées dans ce pays d’Asie du Sud-Est l’année prochaine, en particulier le Exercices Salaknibqui visent à renforcer la préparation au combat de milliers de soldats américains et philippins dans des contextes de plus en plus réalistes.

« Conceptuellement, il s’agira d’un exercice plus vaste et plus complexe », a déclaré Evans, ajoutant qu’il pourrait y avoir des manœuvres d’entraînement conjointes depuis les jungles du nord des Philippines jusqu’aux anciennes bases militaires américaines de la région.

« Nous prévoyons également d’apporter du nouveau matériel pour nous entraîner aux côtés de nos coéquipiers de l’armée philippine, ce que nous n’avions pas l’année dernière », a-t-il déclaré sans fournir de détails.

« Notre travail consiste à nous améliorer de 1 % chaque jour aux côtés de nos coéquipiers de l’armée philippine en termes de préparation », a-t-il déclaré. « Les relations qui se construisent, la préparation qui se développe devraient lever tout doute sur l’importance de nos alliances et du travail que nous effectuons ici avec l’armée philippine. »

Evans et d’autres responsables de l’armée américaine ont assisté dimanche à une cérémonie marquant l’anniversaire d’un moment historique dans les relations américano-philippines lorsque le général américain Douglas Macarthur a tenu sa promesse de retourner aux Philippines en octobre 1944 en débarquant à gué sur la côte de la province centrale de Leyte pour aider à libérer le pays des forces d’occupation japonaises.

Lundi, Evans et ses hommes ont déposé une couronne lors d’une cérémonie austère au cimetière américain de la zone métropolitaine de Manille, le plus grand cimetière et mémorial américain de la Seconde Guerre mondiale au monde.

La cérémonie dans le golfe de Leyte reflète la longue histoire qui a uni les forces américaines et philippines dans la guerre et la paix, a-t-il déclaré.

« Cette confiance s’est construite sur huit décennies », a déclaré Evans.

___

Le journaliste d’Associated Press Aaron Favila a contribué à ce rapport.