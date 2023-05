Le déploiement de Meta Verified UK approche alors que l’option d’abonnement commence à apparaître sur Facebook et Instagram

Meta semble préparer une nouvelle extension de son service d’abonnement Meta Verified, les utilisateurs de Facebook et d’Instagram au Royaume-Uni voyant un nouvel onglet Meta Verified apparaître dans les deux applications, suggérant qu’une extension est presque imminente.

Actuellement disponible uniquement aux États-Unis, au Canada et en AustralieMeta Verified offre aux abonnés le badge de vérification bleu de la plateforme, un support client premium, une hiérarchisation des commentaires, des autocollants exclusifs à utiliser dans les Stories, et plus encore, avec Meta suivant les traces de Twitter en permettant aux utilisateurs de payer pour afficher un badge bleu sur leur profil.

Contrairement au badge de vérification payant de Twitter, « Meta Verified » n’est disponible que pour les comptes représentant des personnes et non des entreprises. Cela nécessite également des vérifications d’identité formelles avant de s’abonner, ce que Twitter n’a pas fait pour commencer.

Meta Verified coûte 14,99 USD/mois (iOS/Android) ou 11,99 USD/mois sur le Web. La société n’a pas encore confirmé la date de lancement officiel du service d’abonnement au Royaume-Uni ou dans d’autres pays du monde.

Image : WILLIAM WEST/Getty Images