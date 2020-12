Des milliers de personnes ont la violence dans le centre du Mali

Dans quelques jours, les forces armées britanniques descendront de l’avion pour commencer une mission vitale des Nations Unies au Mali. Trois cents soldats, dirigés par les Light Dragoons, se joindront à une force internationale de soixante nations différentes pour aider à ramener la paix dans un pays déchiré par un conflit.

Le Mali est l’un des pays les plus instables du continent africain – l’agression terroriste se heurte à l’instabilité politique. Le Sahel a été une voie de transit pour la migration illégale et irrégulière et dans la région, plus de 3 millions de personnes ont été déplacées.

Il est dans l’intérêt du Royaume-Uni d’agir. L’histoire montre que les menaces mondiales des groupes terroristes exigent une réponse internationale. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, le Royaume-Uni a toujours pris la responsabilité de renforcer la stabilité internationale.

Il est donc juste que nous avancions à nouveau avec des partenaires africains et des alliés clés comme la France et l’Allemagne pour rétablir la loi et l’ordre au Mali.

Armé d’une technologie de pointe, notre personnel utilisera cette expertise pour recueillir des renseignements clés afin que les différents quartiers généraux de la mission puissent planifier et répondre au danger. Il s’agit d’une mission difficile, dangereuse et complexe dans un vaste pays couvrant près de 480 000 miles carrés.

Au cours des deux dernières décennies, nos forces ont fourni une aide humanitaire vitale au Kosovo, dirigé les efforts de l’OTAN pour mettre fin au génocide dans l’ex-Yougoslavie, combattu Ebola en Sierra Leone et construit des hôpitaux des Nations Unies au Soudan du Sud.

En mars, ils ont apporté des tonnes d’aide aux familles syriennes qui en avaient désespérément besoin. En juin, ils ont livré des composants clés au Ghana pour la construction d’un hôpital pour soigner les victimes du coronavirus. En août, un navire de la Royal Navy a été le premier navire international à atteindre l’explosion de Beyrouth. Et le mois dernier, alors que la tempête Eta s’abattait sur le Honduras et le Belize, nos marins et Royal Marines sont de nouveau venus à la rescousse.

Un gouvernement dispose de nombreux leviers pour aider les opprimés, soulager les souffrances et aider ceux qui en ont le plus besoin. Mais notre plus grande chance de succès est de façonner un monde dans lequel les valeurs que nous chérissons – justice, tolérance et liberté – sont libres de s’épanouir. La Grande-Bretagne est depuis longtemps attachée à un tel monde. Mais la sauvegarde de ces précieuses valeurs dépend d’une défense solide. Nous ne pouvons pas lutter contre le changement climatique, la pauvreté dans le monde ou la violence contre les femmes sans aborder les conflits sous-jacents qui aggravent ces problèmes.

Et le monde devient de plus en plus instable. Depuis le début de la dernière décennie, le nombre de conflits violents majeurs a triplé. La démocratie est en déclin. La Grande-Bretagne a deux choix: prendre du recul ou prendre du recul. Le mois dernier, le Premier ministre a choisi ce dernier, annonçant la plus forte augmentation des dépenses de défense du Royaume-Uni depuis la fin de la guerre froide. Cela signifie 24,1 milliards de livres sterling supplémentaires au cours des quatre prochaines années pour moderniser nos forces – en nous assurant qu’elles seront plus actives, plus engagées et prêtes là où elles sont le plus nécessaires.

Les troupes qui débarquent au Mali enverront donc un message à nos alliés et adversaires. Dans les années à venir, la Grande-Bretagne ne restera pas en marge.