Le déploiement de la 5G dans les zones locales bénéficie d’un financement de 40 millions de livres sterling

Les autorités locales ont été invitées à demander une part d’un fonds gouvernemental de 40 millions de livres sterling pour les aider à déployer la technologie sans fil 5G.

Le financement est conçu pour aider les villes et les zones rurales à utiliser une connectivité sans fil avancée pour stimuler l’innovation dans des secteurs tels que la santé, l’agriculture et les transports, a déclaré le Département des sciences, de l’innovation et de la technologie (DSIT).

La technologie pourrait par exemple être utilisée pour des capteurs qui améliorent la qualité de l’air en gérant mieux le trafic, ou des drones compatibles 5G qui peuvent scanner les champs pour aider les agriculteurs à vérifier l’état des cultures.

Une connectivité plus rapide et plus fiable pour les résidents et les entreprises stimulerait les économies locales et rendrait les services publics plus efficaces.





Ce nouveau fonds donnera aux régions locales de tout le pays la possibilité d’être à l’avant-garde de la révolution 5G de premier plan en Grande-Bretagne. Sir John Whittingdale, ministre des données et de l’infrastructure numérique

Il soutiendra également le développement des technologies du futur telles que l’intelligence artificielle et les voitures autonomes, selon DSIT.

Le ministre des données et des infrastructures numériques, Sir John Whittingdale, a déclaré: «Une plus grande adoption des technologies alimentées par la 5G contribuera à fournir des services publics plus efficaces, de nouvelles opportunités pour les résidents et les entreprises et à stimuler la croissance économique – et ce nouveau fonds donnera aux zones locales de partout au pays l’opportunité d’être à l’avant-garde de la révolution mondiale de la 5G en Grande-Bretagne.

« Les régions d’innovation 5G seront particulièrement bien placées pour tirer parti de la suppression des obstacles qui entravent le déploiement de ces technologies au niveau local et cette initiative offre à chaque communauté la possibilité de saisir ces opportunités.

« L’amélioration de la connectivité grâce à une infrastructure numérique de classe mondiale est l’un des éléments essentiels des plans du gouvernement visant à améliorer chaque communauté au Royaume-Uni et j’encourage les zones locales à postuler et à être ambitieuses dans leur vision pour récolter les fruits de la 5G. »

La date limite de candidature des autorités locales est le 10 septembre, la période de financement devant démarrer en novembre et se terminer en mars 2025.

Chaque projet réussi pourrait recevoir jusqu’à 3,8 millions de livres sterling de financement, selon DSIT.