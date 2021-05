Le déploiement de la 5G augmente la demande de production d’énergie de secours, déclare le PDG de Generac

Le PDG de Generac, Aaron Jagdfeld, a déclaré lundi à CNBC que la société de générateurs d’énergie de secours s’attendait à bénéficier de l’adoption de la technologie sans fil 5G.

« Nous pensons que c’est un espace qui va se développer énormément au cours des cinq prochaines années », a-t-il déclaré dans une interview avec Jim Cramer sur « Mad Money ».

Pour Generac, l’opportunité réside notamment dans le domaine des télécommunications. La société est déjà un fournisseur de premier plan de génération de sauvegarde pour les principaux fournisseurs de services sans fil, a déclaré Jagdfeld.

Le déploiement de la technologie 5G, ou réseau mobile de cinquième génération, promet d’apporter des vitesses de réseau plus rapides et de connecter plus d’activités à l’Internet des objets. La façon dont les gens apprennent, conduisent et prennent soin de leur santé devrait toutes être affectée par les nouvelles technologies.

Parce que les réseaux deviendront encore plus critiques pour la société, Jagdfeld a déclaré que la demande de sécurité électrique ne fera qu’augmenter.

« Rien de tout cela ne fonctionne sans une source d’alimentation continue et ce que les entreprises de télécommunications vont devoir faire, c’est qu’elles vont vraiment devoir améliorer leur jeu en termes de fiabilité, et c’est là que nous intervenons », a-t-il déclaré.

Les actions de Generac ont chuté de plus de 2% lors de la séance de lundi pour clôturer à 293,95 $. Le stock est en hausse de près de 30% depuis le début de l’année.