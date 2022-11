Le déploiement de cartes d’identité pour les vétérans des héros de guerre britanniques pourrait prendre un siècle à la vitesse actuelle

Le déploiement de cartes d’identité aux vétérans des héros de guerre britanniques pourrait prendre un siècle à la vitesse actuelle.

Près de deux millions d’anciens hommes et femmes des forces armées leur ont été promis dans le but d’aider à garantir un accès plus rapide aux services de santé, de logement et de charité.

Le ministre des Anciens Combattants nouvellement reconduit, Johnny Mercer, a admis qu’il y avait eu des “défis techniques” dans l’introduction des cartes d’identité 1 crédit

Mais malgré le déploiement du programme il y a trois ans, l’opération n’a vu jusqu’à présent que 56 194 distribués, soit 3% du total estimé.

Au rythme actuel, cela pourrait prendre plus de 125 ans pour que chaque ancien combattant en obtienne un.

Les cartes sont désormais délivrées en standard lorsque le personnel en service quitte les forces, mais le déploiement auprès des anciens combattants a ralenti après de longues vérifications pour s’assurer que les gens ne font pas de fausses déclarations.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre des Anciens Combattants nouvellement reconduit, Johnny Mercer, a admis qu’il y avait eu des “défis techniques” dans son introduction – mais a promis que le déploiement se ferait dans les 12 prochains mois alors qu’il accélérait le programme.

Il a déclaré: “Je suis déterminé à y parvenir même si cela me brise, car nous devons le faire passer.”

Le service numérique commencera à partir de la nouvelle année.

Mais la ministre des anciens combattants de l’ombre, Rachel Hopkins, a frappé à la vitesse des escargots.

Elle a déclaré: “Ces chiffres sont une preuve supplémentaire que si le ministre des Anciens Combattants aime parler, il a en fait très peu changé pour nos anciens combattants.

« La carte d’identité des anciens combattants est censée aider notre société à tenir sa promesse envers ceux qui servent en assurant un accès rapide à des services comme les soins de santé. Mais les conservateurs n’ont livré qu’une fraction des cartes nécessaires.

“Nos vétérans n’ont pas besoin de promesses vides, ils ont besoin d’action.” Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Le déploiement des cartes d’identité des vétérans s’accélère.

“Dès l’année prochaine, les vétérans pourront accéder à notre nouveau service numérique qui leur permettra de vérifier rapidement et facilement leur statut en ligne, jouant un rôle essentiel pour garantir que ceux qui ont besoin d’un soutien ciblé obtiennent un accès rapide à une gamme de services gouvernementaux, de la santé au logement, ainsi que des services caritatifs.

“Nous avons investi plus d’un million de livres sterling dans le service et nous sommes impatients d’apporter un réel changement dans la vie de nos anciens combattants.”