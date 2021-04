En mars, Asus a finalement publié la mise à jour stable vers Android 11 pour le Zenfone 7 et le Zenfone 7 Pro. Le déploiement était initialement limité au marché domestique de la société, Taiwan, mais il est maintenant devenu mondial.

La nouvelle version est déployée par voie hertzienne, mais comme d’habitude, c’est probablement une affaire progressive, donc cela peut encore prendre quelques jours (voire des semaines) avant d’atteindre toutes les unités. Alternativement, les fichiers sont également disponibles en téléchargement manuel sur le site Web d’assistance d’Asus, pour les personnes qui savent ce qu’elles font et qui n’ont aucun problème à manipuler les installations manuelles.







Mise à jour Asus Zenfone 7/7 Pro Android 11

Une fois installé, vous serez sur la build 30.40.30.96, avec Android 11 bien sûr, et le niveau de correctif de sécurité de mars 2021 – plus actuel, mais assez proche. Comme auparavant, la ROM d’Asus est vraiment proche du stock, du moins en apparence, et vous obtenez évidemment tout ce que Google a emballé dans Android 11 l’année dernière. Espérons qu’Asus deviendra plus rapide avec ceux-ci lorsque Android 12 arrivera.