Le déplacement des Palestiniens est un « acte de guerre » – Jordanie

Amman n’autorisera pas une autre « Nakba », a déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères

La Jordanie fait tout ce qu’elle peut pour mettre fin au conflit mais ne se rendra pas complice d’une nouvelle expulsion de Palestiniens de leurs foyers, a déclaré mercredi le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi.

Le royaume hachémite considérera toute tentative de déplacement des Palestiniens comme « une déclaration de guerre » Safadi a juré, cité par le média Roya News.

Amman ne permettra pas « une nouvelle catastrophe » et il ne permettra pas non plus à Israël de « déplacer la crise créée et exacerbée par l’occupation vers les pays voisins ». il ajouta.

Catastrophe, ou « Nakba », c’est ainsi que les Palestiniens font référence à leur exode des territoires revendiqués par Israël en 1948. La Jordanie a fini par annexer la Cisjordanie tandis que l’Égypte a pris le contrôle de Gaza, mais Israël s’est emparé des deux territoires en 1967. La Jordanie a signé un traité de paix avec Israël en 1994, établissant un « limite administrative » entre le royaume et la Cisjordanie, sans préjuger du statut futur du territoire.

Déplacer les Palestiniens de Gaza vers un autre pays serait un crime de guerre, a déclaré Safadi, accusant Israël de s’être déjà livré à des crimes de guerre contre les Palestiniens.

« Rien ne justifie ce qu’Israël fait à Gaza. » » a déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères. « Nous exigeons que la guerre cesse, que l’aide humanitaire puisse entrer dans la bande de Gaza et que les civils soient protégés. »

Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré la guerre à Gaza après le 7 octobre, lorsque le Hamas a lancé des centaines de roquettes sur Israël et envoyé des militants dans les villages juifs voisins. Plus de 1 300 Israéliens ont été tués lors de l’incursion, selon le gouvernement de Jérusalem-Ouest.

Israël a depuis exigé que tous les civils quittent la ville de Gaza et la partie nord du territoire, afin de permettre aux Forces de défense israéliennes de cibler le Hamas. Les Palestiniens de Gaza ont déclaré qu’ils n’avaient nulle part où aller, car Israël les bloque de la mer et l’Égypte a refusé d’ouvrir la frontière.

Le gouvernement du Caire a fait valoir qu’admettre les Palestiniens reviendrait à aider Israël à s’engager dans « nettoyage ethnique, » dans laquelle ils ne veulent pas participer. L’Egypte a proposé d’envoyer de l’aide humanitaire à Gaza, mais Israël s’y est opposé au motif qu’une partie de cette aide pourrait finir entre les mains du Hamas.

« Tout indique que le pire est à venir et que Tel-Aviv se dirige vers une invasion terrestre. » Safad a déclaré mercredi.