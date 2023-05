Le dépistage du cancer du sein doit-il commencer à 40 ans ?

Un comité américain influent sur la santé recommande que les mammographies commencent 10 ans plus tôt que la recommandation actuelle, une décision qu’un certain nombre de médecins canadiens et de survivantes du cancer du sein réclament également depuis des années.

Le groupe de travail américain sur les services préventifs a publié mardi un projet de directives appelant à ce que les dépistages semestriels du cancer du sein commencent à 40 ans. Actuellement, les directives nationales des deux côtés de la frontière recommandent que les dépistages commencent à 50 ans.

Au Canada, le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez les femmes et la deuxième cause de décès par cancer. Mais pour de nombreuses femmes canadiennes dans la quarantaine, les mammographies sont souvent une demande et non une recommandation.

Le Groupe d’étude canadien sur les soins préventifs – le groupe d’experts indépendants de l’Agence de la santé publique du Canada – recommande actuellement des mammographies tous les deux ou trois ans pour les femmes âgées de 50 à 74 ans.

Pour les femmes âgées de 40 à 49 ans, le groupe de travail déconseille les mammographies à moins qu’elles ne présentent un risque accru de cancer du sein.

« L’équilibre des avantages et des inconvénients est moins favorable pour les femmes de cet âge que pour les femmes plus âgées », indique le groupe de travail sur son site Web.

Mais des groupes comme Dense Breasts Canada ont demandé au ministre fédéral de la Santé de commencer les mammographies de routine à 40 ans, lorsque le cancer est souvent plus agressif. Certaines provinces effectuent déjà un dépistage systématique du cancer du sein à 40 ans, comme la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse.

De nombreux survivants et experts affirment que les directives de dépistage au Canada sont désuètes et doivent changer.

« Je vois dans ma pratique, des femmes dans la quarantaine qui disent : ‘J’ai demandé à être dépistées’ et elles disent que leurs médecins de famille disent ‘Non, je n’y suis pas autorisée, ça ne respecte pas les directives’, », a déclaré le Dr Jean Seely, chef de l’imagerie mammaire à l’Hôpital général d’Ottawa, à CTV National News. « Et c’est pourquoi nous devons mettre à jour ces directives car cela nuit aux patients et certaines personnes meurent à cause de ces directives. »

Sherry Wilcox avait 44 ans lorsqu’elle a trouvé une petite bosse dans son sein, et une partie de son combat consistait simplement à se faire diagnostiquer. Son médecin de famille a dit qu’elle était trop jeune pour passer une mammographie et l’a plutôt référée à une clinique d’échographie.

« Lorsque nous avons obtenu les résultats, cela montrait quelque chose d’anormal. Ils ne semblaient pas trop inquiets, mais ils m’ont dit de revenir dans 16 semaines pour confirmer. Et je pense qu’à ce moment-là, j’ai dit: » Ce n’est pas assez bon , je veux une mammographie », a déclaré Wilcox à CTV National News.

Les lignes directrices du Groupe d’étude canadien sur les soins préventifs sont révisées tous les cinq ans et devraient être évaluées à nouveau cette année.

« J’ai vraiment dû me battre pour cette mammographie et je me remercie tous les jours d’avoir défendu ma cause de cette façon. Mais je ne peux pas m’empêcher de penser à d’autres qui ne sont peut-être pas aussi confiants dans leur auto-défense », a déclaré Wilcox.