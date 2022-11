Le dépistage du cancer du pancréas sauve des vies – Shaw Local

SPRINGFIELD – Pendant le Mois de la sensibilisation au cancer du pancréas, la sénatrice d’État Adriane Johnson rappelle aux résidents de l’Illinois l’importance des dépistages du cancer et des mesures préventives.

“Ce mois-ci, alors que nous nous souvenons de ceux qui ont succombé à la maladie, il est nécessaire que nous nous souvenions également de faire notre part et de nous faire dépister”, a déclaré Johnson, D-Buffalo Grove. “Il est prouvé qu’une détection précoce augmente les chances de survie.”

L’année dernière, Johnson a adopté le projet de loi 968 du Sénat, qui oblige les prestataires d’assurance maladie de l’Illinois à couvrir les dépistages médicalement nécessaires du cancer du pancréas. Elle a toujours défendu le rappel aux gens de l’importance de la détection précoce du cancer du pancréas.

“Alors que des cas de cancer du pancréas continuent d’émerger, je travaillerai avec diligence pour garantir que les résidents de l’Illinois bénéficient de dépistages abordables et accessibles”, a déclaré Johnson. “L’accès à ces dépistages peut changer la vie.”

Le nombre de nouveaux cas et de décès dus au cancer du pancréas continue d’augmenter à un rythme soutenu. En 2022, la recherche estime que 62 210 nouveaux cas de cancer du pancréas apparaîtront aux États-Unis et environ 49 830 décès. Alors que certains facteurs de risque peuvent être modifiés, comme le poids et le tabagisme, d’autres risques, notamment l’âge, les antécédents familiaux et la race, ne le peuvent pas.

Pour en savoir plus sur la détection précoce, visitez pancreatic.org.