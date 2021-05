L’Agence mondiale antidopage (AMA) a approuvé vendredi une méthode innovante de dépistage du sang séché à la recherche de substances interdites qui sera testée pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Cette décision marque une « étape très importante » dans la lutte contre le dopage, a déclaré son directeur scientifique Olivier Rabin dans un entretien à l’AFP, car la technique dite de test des taches de sang séché (DBS) renforcera à terme la capacité de l’AMA à traquer les tricheurs.

Q. Quand allez-vous commencer à appliquer cette technique dans une compétition majeure?

UNE. «Les JO de Tokyo seront la première fois que le DBS sera utilisé dans une grande compétition multisport dans le cadre de la lutte contre le dopage… Afin de ne pas créer de doubles contraintes pour les athlètes, l’idée est que le sang que nous collecterons dans le cadre du Passeport Biologique de l’Athlète, quelques gouttes seront prélevées et déposées sur la matrice sèche (sorte de papier buvard) qui nous permettra d’analyser de manière plus précise certaines substances… Dans un premier temps ce sera complémentaire de ce que nous faisons aujourd’hui (tests sanguins et analyses d’urine). Pour les JO de Pékin l’année prochaine, il y a une progression prévue, nous allons intégrer de nouvelles analyses. «

Q. Quels sont les avantages?

UNE: «Pour commencer, c’est moins intrusif pour les athlètes. Certains échantillons sont prélevés du bout du doigt, du lobe de l’oreille, de l’épaule, de la cuisse… L’autre avantage du DBS est qu’à partir du moment où vous le posez sur un morceau de papier, le liquide va sécher et il stabilise la matrice… Vous doivent mettre cela en parallèle avec les stratégies de dopage de plus en plus élaborées de certains sportifs, qui savent très bien utiliser des substances qui restent relativement peu de temps dans le corps. Certaines substances, après 24, 36, 48 heures, vous ne les trouvez plus… De plus, le prélèvement de l’échantillon lui-même est souvent moins coûteux, vous n’avez pas besoin de tout l’attirail habituel des tubes. Et vous n’avez pas un tas de bouteilles à stocker dans de grands réfrigérateurs… Vous avez plutôt juste une sorte de carte postale qui se range beaucoup plus facilement… De plus, il est parfois difficile d’aller prélever des échantillons (traditionnels) dans des régions éloignées qui sont loin de nos laboratoires antidopage. «

Q. Cette nouvelle méthode est-elle un «changeur de jeu», comme l’a prédit le président de l’AMA, Witold Banka?

UNE. «C’est une étape très importante pour la communauté antidopage. A l’avenir, nous pourrons étendre la couverture antidopage, mieux analyser certaines substances, nous pourrons également analyser de nouvelles substances… Il faut être très clair, cela ne remplacera pas les tests actuels. Il faudra un certain temps avant que nous ayons des tests sur des microlitres de sang qui soient aussi efficaces, si jamais ils le seront, que ce qui peut être fait aujourd’hui avec des analyses d’urine ou de plus gros échantillons de sang. Mais nous pensons qu’il y a un fort potentiel dans le développement d’une telle matrice. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, nous pourrons mesurer l’EPO dans quelques microlitres de sang séché, auquel cas nous dirons: ça y est, nous pouvons appliquer du DBS à l’EPO, mais aujourd’hui ce ne serait pas réaliste de le faire . «

