Le dépistage de la syphilis est « extrêmement important » alors que les taux augmentent, selon la Santé publique d’Algoma

Les rapports sexuels non protégés chez les personnes concernées sont les principaux responsables

Contenu de l’article Que diriez-vous de ceci pour une bonne dose de réalité.

Contenu de l’article Selon Santé publique Algoma, les taux régionaux de syphilis ont grimpé en flèche au cours des dernières années, atteignant 1 685 % entre 2019 et 2023. Les facteurs sont nombreux, mais le principal responsable semble être les rapports sexuels non protégés chez les personnes concernées. Et le manque de connaissances n’aide pas. « Les individus peuvent savoir, ou non, qu’ils sont infectés parce que, dans le cas de la syphilis, les gens peuvent parfois ne pas remarquer les symptômes typiques de l’infection », a déclaré Kristin Bateman, infirmière de santé publique au programme des maladies infectieuses de l’APH, au Sault Star lors d’une interview. La syphilis est une maladie silencieuse chez de nombreuses personnes. Dans la plupart des cas, le premier symptôme est une plaie qui ne fait pas mal et qui peut passer inaperçue. La plaie disparaît même si elle n’est pas traitée, mais l’infection persiste.

Contenu de l’article Par la suite, une éruption cutanée et des symptômes grippaux peuvent apparaître. Ces symptômes disparaîtront également même s’ils ne sont pas traités. « Ils ne font donc pas de dépistage pour savoir s’ils sont infectés », a déclaré Bateman, ajoutant que les individus peuvent, sans le savoir, infecter leurs partenaires sexuels lors de rapports sexuels oraux, vaginaux ou anaux non protégés. La syphilis n’est pas une maladie à prendre à la légère. Si elle n’est pas traitée, la personne peut devenir très malade. En fait, la syphilis non traitée peut entraîner des lésions du cœur, du cerveau et d’autres organes, et peut même entraîner la mort. Entre 2022 et 2023, les taux de syphilis ont augmenté de 125 % chez les hommes et de 100 % chez les femmes, et 64 % des cas concernent les personnes âgées de 20 à 44 ans, rapporte l’APH dans ces dernières statistiques publiées sur les réseaux sociaux début septembre dans le cadre de la campagne pour une clinique de dépistage le 4 septembre organisée par l’APH et HARP – HIV & AIDS Resource Program.

Contenu de l’article Cette séance a été « bien suivie » et l’APH prévoit d’organiser davantage de cliniques avec d’autres partenaires communautaires pour augmenter les tests. « Le manque de tests est certainement l’une des causes des taux élevés », a déclaré Bateman. « Nous devons faire plus de tests. » Les taux élevés d’infections sexuellement transmissibles ici et ailleurs (les taux de syphilis ont augmenté dans tout le pays, la province et le nord-est de l’Ontario, bien qu’Algoma soit en tête pour 2023) ne devraient pas choquer. Les statistiques sur l’APH sont disponibles et facilement accessibles. En fait, au début de 2023, l’APH sonnait l’alarme au sujet de la chlamydia, alors l’ITS bactérienne à déclaration obligatoire la plus courante à Algoma; en 2022, le taux d’infections à chlamydia était de 226 cas pour 100 000 personnes. Cependant, les cas de gonorrhée et de syphilis ont également augmenté au cours des deux années précédentes. En fait, en 2022, le taux d’infections par la gonorrhée était de 75 cas pour 100 000 personnes, soit près de cinq fois plus élevé qu’en 2020. Les cas de syphilis ont atteint en 2022 leur plus haut niveau depuis 10 ans ; le taux d’infections par la syphilis était de 13 pour 100 000 personnes, soit près de cinq fois plus élevé qu’en 2020.

Contenu de l’article La gonorrhée était effectivement sur une « courbe d’escalade » avant la pandémie. Cette maladie a été affectée par le manque de tests et les délais d’attente trop longs, et l’infection est devenue résistante à de nombreux antibiotiques, a déclaré l’APH au Sault Star en février 2023. La syphilis est plus difficile à diagnostiquer car elle est « très générique » et ses symptômes sont facilement confondus avec ceux d’autres maladies, a déclaré l’APH à l’époque. Les prestataires de soins de santé ne recherchaient donc pas vraiment l’infection comme diagnostic possible car elle était très peu présente. Les chiffres de la syphilis constituent désormais la « principale » préoccupation de l’APH. « Il est certain que les taux de chlamydia et de gonorrhée touchent des personnes à Algoma », a déclaré Bateman. « Nous avons certainement des taux (élevés) de ces maladies. Mais ils ne sont pas plus élevés que ce à quoi nous nous attendions par rapport aux années précédentes. »

Contenu de l’article En fait, les taux de gonorrhée ont diminué depuis un « petit pic » en 2021, et les chiffres de chlamydia sont restés « assez stables » au cours des cinq dernières années, a déclaré Bateman. « Le nombre de cas (de syphilis) augmente à Algoma, surtout depuis quelques années. » De nombreux cas de syphilis – environ 62 pour cent – ​​signalent qu’ils n’utilisent pas systématiquement de préservatifs. « Ou bien ils ont des relations sexuelles avec des partenaires qui peuvent être anonymes par nature, ce qui est considéré comme une activité à haut risque », a déclaré Bateman. « Il y a donc plusieurs facteurs en jeu ici. » La population est consciente que les préservatifs sont un outil précieux dans la prévention des IST, a déclaré Bateman. « Il pourrait y avoir des facteurs qui influencent leur choix de les utiliser ou non ou d’y accéder, cela pourrait entrer en jeu », a-t-elle ajouté.

Contenu de l’article Les préservatifs sont disponibles gratuitement dans les bureaux de l’APH et dans toute la communauté. « Donc, si l’accès est un problème, nous pouvons certainement vous aider », a déclaré Bateman. L’augmentation du nombre d’IST pourrait également être le résultat d’une pandémie, compte tenu du manque criant d’accès aux prestataires de soins de santé de première ligne au plus fort des restrictions liées à la COVID-19. La majeure partie des dépistages et des tests d’IST sont effectués par des médecins de premier recours et des infirmières praticiennes. « Si les gens n’accédaient pas aux soins de santé ou n’y avaient pas accès, cela pourrait être dû à cela », a déclaré Bateman. « Mais c’est difficile à dire. Il existe d’autres facteurs qui contribuent à cela. » Une statistique curieuse de l’APH est l’augmentation de 500 % des taux de syphilis à Algoma chez les personnes âgées de 65 ans et plus, entre 2019 et 2023.

Contenu de l’article « C’est assez alarmant, c’est sûr », a déclaré Bateman. « Les gens ont des rapports sexuels plus tard dans la vie. Et que les personnes âgées ne soient pas conscientes de ces infections ou qu’elles ne sachent pas qu’il faut continuer à utiliser des préservatifs, elles doivent absolument le faire. » Algoma connaît également un taux « extrêmement » élevé de cas de syphilis chez les femmes par rapport au reste de la province. « Nous voulons faire savoir que les femmes devraient également se faire tester, car elles sont à risque », a déclaré Bateman, ajoutant que les responsables sont particulièrement préoccupés par la transmission verticale, ou potentielle, au fœtus pendant la grossesse ou l’accouchement. « La syphilis congénitale est « définitivement sur notre radar partout au Canada, c’est certain », a déclaré Bateman. En fin de compte, toute personne sexuellement active et à risque devrait être testée rapidement, déclare l’APH. « Il faut que notre communauté soit consciente de l’existence de la syphilis, qui touche tous les âges », a déclaré Bateman. « Si vous êtes sexuellement actif et que vous n’utilisez pas de préservatifs, un dépistage systématique de toutes les IST, y compris la syphilis, est extrêmement vital en ce moment. »

