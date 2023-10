M.Le cancer de mon mari est réapparu cet été après être resté inaperçu pendant près de deux ans.

Grâce aux progrès de la surveillance du cancer, nous parlons désormais beaucoup moins fréquemment de survivants du cancer sans cancer. Si vous faites partie des malchanceux qui survivent au traitement contre un cancer métastatique et reçoivent des examens clairs, vous n’avez tout simplement « aucune preuve de maladie ».

Jesse a reçu un diagnostic de cancer du côlon métastatique en juin 2021 après une coloscopie de routine, sa première. Son cancer était considéré comme guérissable car ses métastases se limitaient à deux tumeurs du foie qui ont été réséquées chirurgicalement, ainsi que la tumeur primaire, avec des marges nettes. Il a subi six mois de chimiothérapie adjuvante et aucun de ses examens de surveillance n’a révélé de signe de maladie.

Mais en juin, il a reçu un résultat positif à un Test de signaturelequel prédit la récidive de la maladie chez les patients atteints de certains types de cancer des mois avant qu’il n’apparaisse sur un scanner. Signatera est un nouveau test personnalisé conçu autour du profil tumoral du patient et capable d’identifier l’ADN tumoral circulant (ADNc) dans le sang. C’est également connu sous le nom de biopsie liquide. Un résultat positif signale une maladie résiduelle minimale (MRD), une accumulation de cellules cancéreuses trop petite pour être détectée par imagerie.

Jusqu’au résultat positif de Jesse, qui faisait suite à deux résultats négatifs plus tôt cette année, j’avais supposé que son cancer avait été éradiqué. Le taux de survie à cinq ans pour le cancer du côlon de stade 4à 13 %, est sombre, mais plus le temps passait, plus ses chances s’amélioraient.

Cependant, après une récidive, les chances chutent précipitamment. Pour la première fois depuis son diagnostic, j’ai laissé mon esprit vagabonder vers un avenir sans mon mari de 45 ans.

Nous sommes tous deux universitaires, nous nous sommes donc immédiatement lancés en mode recherche. Il n’existe pas de norme de soins claire pour les patients atteints d’un cancer du côlon présentant des résultats positifs pour l’ADNc mais aucune preuve radiologique de la maladie. Certains commencent une chimiothérapie orale à titre prophylactique, mais la plupart des oncologues – y compris celui de Jesse – ne commenceront pas le traitement tant que quelque chose n’apparaîtra pas sur un scanner. Il est courant d’augmenter les analyses et les analyses de sang, ce que nous avons décidé de faire. J’ai aussi commencé à enquêter Essais cliniques MRDdont certains sont assez prometteurs.

Mais la principale chose à faire est d’attendre. En règle générale, les valeurs augmentent lors des tests répétés jusqu’à ce qu’une tumeur apparaisse finalement sur un scanner.

Dans le cas de Jesse, cependant, six semaines après le résultat positif, un nouveau test Signatera s’est révélé négatif. Qu’est-ce que cela signifiait ? Le test Signatera est très précis pour le cancer colorectal — le risque de récidive du cancer après un résultat positif est de 97%. Pourtant, l’oncologue de Jesse pensait que son résultat positif était probablement un faux positif, en partie parce que la valeur du test, à 0,05, était extrêmement faible.

D’un autre côté, un résultat faiblement positif suivi d’un résultat négatif pourrait également suggérer que Jesse avait des traces de cellules cancéreuses planant au seuil de détectabilité, que son système immunitaire a éliminées de lui-même, au moins temporairement.

Lequel de ces scénarios est le plus probable pourrait devenir plus clair avec le temps. Jesse subira des tests Signatera tous les trois mois dans un avenir prévisible. S’il continue d’avoir un test négatif et que les signes de cancer ne reviennent jamais sur les analyses, l’hypothèse faussement positive peut être justifiée. En revanche, si un test revient positif et que la valeur augmente, un faux positif est moins probable.

Je suis incroyablement reconnaissant pour le résultat négatif et pour la manière dont il a modifié les perspectives de survie à long terme de Jesse. Mais le simple fait de recevoir un seul résultat positif nous a inondés d’une incertitude difficile à dissiper. Je me suis senti soulagé par le résultat négatif, mais en même temps, j’ai aussi ressenti quelque chose de plus proche du chagrin.

En tant qu’anthropologue médical ayant étudié les nouvelles technologies génétiques et leur impact sur les patients et la société, je sais très bien comment les avancées scientifiques telles que Signatera peuvent avoir des conséquences inattendues pour les patients et les soignants. Il y a treize ans, mon collègue Stefan Timmermans et j’ai introduit le concept de patients en attente décrire comment les nouvelles technologies génétiques créent de nouvelles catégories de patients qui ne sont pas tout à fait malades mais néanmoins pas en bonne santé. Les cas dont nous avons parlé incluent des personnes qui subissent des tests de susceptibilité génétique au cancer ou à la maladie d’Alzheimer.

Les tests ADNct n’avaient pas encore été développés au moment de notre étude, mais s’ils l’avaient été, ils nous auraient offert un cas idéal. Le résultat Signatera de Jesse l’a instantanément fait passer du statut de survivant du cancer à celui de patient en attente dont le cancer pourrait ne jamais être considéré comme complètement éliminé. Il s’agissait d’un changement subtil, imperceptible pour les amis et les parents qui étaient naturellement ravis d’apprendre le résultat négatif. Pourtant, le simple fait de recevoir le seul résultat positif a ouvert la porte à un nouveau type d’incertitude persistant. C’était donc là la source de mon chagrin : la perte d’une époque plus facile, dans laquelle j’en savais moins et avait moins de raisons de m’inquiéter.

L’oncologue de Jesse l’avait prévenu avant de lui prescrire le premier test Signatera que l’attente après un résultat positif pouvait être pénible. Malgré tous nos efforts, la nouvelle a jeté une ombre noire sur notre été. Si Jesse n’avait jamais subi de tests ADNc, nous aurions célébré le 2 juillet deux ans sans signe de maladie – après quoi, nous avait informé son oncologue, ses chances de survie augmenteraient considérablement. Au lieu de cela, j’ai passé les deux ans consumés par l’appréhension face à une récidive imminente.

Bien sûr, ce n’était pas une récidive, ou du moins ce n’est pas encore le cas. Mais en tant que soignant, j’ai découvert que l’inquiétude, la peur et l’incertitude n’étaient pas si différentes de celles de la maladie réelle – tout comme Stefan et moi l’avons découvert lors de nos entretiens avec des parents dont les enfants avaient reçu un diagnostic de maladie. dépistage néonatal avec des anomalies génétiques de signification ambiguë.

Je ne regrette pas cette connaissance, et Jesse non plus. Cela nous a permis d’avancer dans ses analyses et d’envisager des options thérapeutiques qui n’étaient pas envisagées auparavant.

Mais nous avons aussi perdu quelque chose ici. Lorsqu’une personne devient patient en attente, son monde est irrévocablement modifié. Chaque patient en attente représente une vie interrompue, une innocence bienheureuse perdue.

Avec des applications à la fois pour la surveillance et le contrôle de l’efficacité du traitement en cours, Signatera et d’autres tests d’ADNct sont prêts changer le paysage de la gestion du cancer. Alors que les sciences biomédicales poursuivent leur inévitable marche en avant, nous devons nous souvenir de ces pertes ambiguës ainsi que de leurs triomphes.

Mara Buchbinder est professeur et vice-présidente du Département de médecine sociale de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.