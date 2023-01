Le dépistage cardiaque n’a peut-être pas empêché l’effondrement de Hamlin

Les soins d’urgence rapides sur le terrain dispensés par un personnel médical bien rodé sont largement reconnus pour avoir aidé à sauver la vie de Damar Hamlin. Mais il est beaucoup moins certain que son arrêt cardiaque aurait pu être évité.

Les médecins disent qu’ils évaluent toujours ce qui a causé l’arrêt du cœur de Hamlin après un tacle lors du match de lundi soir à Cincinnati. Une possibilité – un type de traumatisme thoracique appelé commotio cordis – est impossible à prévoir ou à prévenir.

Les maladies cardiaques existantes sont la cause la plus fréquente d’arrêt cardiaque soudain chez les jeunes athlètes. Certains d’entre eux peuvent être détectés par des tests, notamment des électrocardiogrammes, qui mesurent l’activité électrique du cœur, et des échocardiogrammes, des examens d’imagerie par ultrasons qui montrent le fonctionnement du muscle cardiaque et des valves.

Ces tests ne peuvent pas détecter toutes les maladies cardiaques et négligent parfois celles qui peuvent être mortelles. Ils sont courants dans les sports professionnels et utilisés par environ la moitié des programmes de la NCAA, a déclaré le Dr Andrew Peterson, médecin de l’équipe de l’Université de l’Iowa.

L’American Heart Association et l’American Academy of Pediatrics ne les recommandent pas pour une utilisation de routine dans les écoles secondaires et les sports pour les jeunes, car des résultats faussement positifs excluraient trop d’athlètes, a déclaré Peterson.

Les examens physiques de routine devraient inclure des questions sur les antécédents familiaux de maladie cardiaque et les symptômes inquiétants, notamment les épisodes d’évanouissement, le rythme cardiaque rapide et les douleurs thoraciques pendant l’activité, a déclaré le Dr Mariell Jessup, médecin-chef de l’association cardiaque. Des tests cardiaques seraient justifiés pour enquêter sur ces symptômes, a-t-elle déclaré.

« Il est possible pour quelqu’un d’atteindre l’âge adulte et de ne pas se faire diagnostiquer », a-t-elle noté. “Cela se produit particulièrement dans les populations qui manquent de ressources ou qui n’ont pas la capacité de consulter un médecin régulièrement.”

Les antécédents médicaux de Hamlin n’ont pas été rendus publics. La sécurité des Buffalo Bills, âgée de 24 ans, reste hospitalisée, mais les médecins disent qu’il fait des progrès remarquables, parle et respire par lui-même.

Jessup a déclaré que Hamlin “était extraordinairement chanceux qu’il y ait des gens autour qui connaissaient la RCR” et que cela avait commencé tout de suite.

Il a également bénéficié des exercices médicaux d’urgence de routine de la NFL organisés dans les stades avant chaque match.

“La réunion est un point de contrôle essentiel pour s’assurer que les officiels, le personnel médical de l’équipe et le personnel médical du jour du match sont au courant de toutes les procédures et ressources de santé et de sécurité des joueurs dans le jeu”, selon les informations en ligne sur la santé et la sécurité des joueurs de la NFL.

L’arrêt cardiaque soudain fait partie des choses auxquelles ils essaient de se préparer. C’est la principale cause médicale de décès chez les jeunes athlètes, bien qu’elle soit rare, avec environ 1 mort cardiaque subite chez 50 000 à 80 000 jeunes athlètes chaque année.

Une cause rare de ces décès est la commotio cordis, qui survient lorsqu’une personne reçoit un coup violent sur la poitrine à un certain endroit pendant un moment précis du cycle du rythme cardiaque. Le traumatisme fait trembler le cœur et arrête de pomper efficacement le sang. Auparavant, il était presque toujours mortel, mais la sensibilisation a amélioré la survie d’environ 60%, a déclaré le Dr Mark Link du UT Southwestern Medical Center au Texas.

L’une des maladies cardiaques les plus courantes impliquées dans les arrêts cardiaques des athlètes peut souvent être détectée dans les échocardiogrammes. La cardiomyopathie hypertrophique est une maladie génétique qui peut provoquer l’épaississement d’une partie du muscle cardiaque, ce qui rend plus difficile pour le cœur de pomper le sang. Les personnes touchées ne présentent pas toujours de symptômes et ne sont souvent pas diagnostiquées.

L’ancien basketteur de Baylor, King McClure, n’avait aucune idée qu’il était affecté jusqu’à ce qu’il subisse un électrocardiogramme et un échocardiogramme au début de sa première année en 2015.

Le diagnostic a été dévastateur : les médecins ont dit qu’il pouvait mourir s’il continuait à jouer. Un médecin a proposé une option – un défibrillateur implanté qui choque le cœur pour rétablir des battements cardiaques normaux.

Le dispositif implanté “ne s’est jamais activé, par la grâce de Dieu”, a déclaré McClure, aujourd’hui âgé de 26 ans et analyste ESPN.

McClure a dit qu’il avait vu l’effondrement de Hamlin et qu’il avait pensé : « Cela aurait pu être moi. Quand vous voyez des choses comme ça qui frappent si près de chez vous, cela vous fait un peu peur », a-t-il déclaré. “Je suis juste reconnaissant que Hamlin aille bien et qu’il soit toujours là.”

Julie West, de La Porte, Indiana, est devenue une défenseure des tests cardiaques de routine dans les écoles, de l’utilisation plus répandue des défibrillateurs externes automatisés et des exercices d’urgence cardiaque de routine après la mort de son fils de 17 ans, Jake, d’un arrêt cardiaque soudain lors d’un entraînement de football. en 2013.

“Pour Jake, personne ne savait vraiment quoi faire tout de suite”, a-t-elle déclaré. « Le DEA était dans le bureau de l’entraîneur. Les entraîneurs sont intervenus et ont pratiqué la RCR », mais il était trop tard.

La sensibilisation au DEA a augmenté depuis lors et les procédures du DEA sont mises en avant à presque tous les niveaux sportifs, même dans les lycées.

“Cela fait partie de notre cours de renouvellement de la RCR”, a déclaré Eric McCauliffe, l’entraîneur de basket-ball universitaire des filles à Indian Lake-Long Lake, dans le nord de l’État de New York. “Nous le parcourons absolument et testons également les entraîneurs sur les emplacements des DEA dans chaque école.”

Une autopsie a révélé que Jake souffrait d’une maladie cardiaque héréditaire rare qui ne provoquait pas de symptômes et n’avait pas été détectée lors des examens physiques de routine. Sa sœur a ensuite subi des tests qui ont révélé qu’elle avait le même état et elle porte maintenant un défibrillateur implanté.

West était enseignante lorsque Jake est décédé et dit qu’elle a été formée pour les tireurs actifs et les incendies, mais pas pour les arrêts cardiaques.

“S’ils n’ont pas de plan d’intervention cardiaque, ils ne sont pas préparés”, a-t-elle déclaré.

Elle a créé une fondation qui organise des projections d’électrocardiogramme et d’échocardiogramme dans les écoles de l’Indiana.

West sait que les tests ne sont pas parfaits, mais pour elle, sauver une vie en vaut la peine.

Les écrivains sportifs AP Tim Reynolds, Ron Blum et Ralph Russo ont contribué.

Suivez la rédactrice médicale AP Lindsey Tanner sur @LindseyTanner.

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Lindsey Tanner, Associated Press