Le dépistage aux urgences permet de plus que doubler la détection des cas de syphilis

Une étude financée par le NIH montre le potentiel de la stratégie pour atteindre les personnes avec et sans symptômes.

Selon une étude financée par les National Institutes of Health (NIH) et portant sur près de 300 000 consultations aux urgences de Chicago, proposer des tests de dépistage de la syphilis facultatifs à la plupart des personnes se rendant dans un grand service d’urgences a entraîné une augmentation spectaculaire du dépistage et du diagnostic de la syphilis. La plupart des personnes diagnostiquées ne présentaient aucun symptôme, ce qui suggère que les stratégies de dépistage basées sur les symptômes à elles seules pourraient manquer des occasions de diagnostiquer et de traiter les personnes atteintes de syphilis. Les résultats ont été publiés aujourd’hui dans la revue Forum ouvert sur les maladies infectieuses.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estiment que les cas de syphilis adulte et congénitale ont augmenté respectivement de 80 % et 183 % entre 2018 et 2022. Il sera essentiel d’améliorer les stratégies de diagnostic de la syphilis pour atteindre des populations telles que les femmes enceintes et les personnes ayant un accès limité aux soins de santé. Le modèle optimal de dépistage de la syphilis n’a pas été identifié, en particulier pour la prévention de la syphilis congénitale. La littérature antérieure soutient les dépistages ciblés de la syphilis aux urgences en fonction de facteurs cliniques tels que les symptômes actifs ou la grossesse. Cependant, les critères de dépistage utilisés dans ces modèles ne permettraient pas de détecter la plupart des personnes dont la syphilis est asymptomatique.

Dans l’étude actuelle, l’équipe a introduit une stratégie de dépistage de la syphilis qui proposait des tests facultatifs de la syphilis à toute personne dont le dossier médical électronique indiquait qu’elle était âgée de 18 à 64 ans, n’avait pas de diagnostic documenté de VIH et n’avait pas subi de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois. Un test de dépistage de la syphilis pouvait également être demandé à toute personne ne répondant pas à ces critères sur la base d’une prise de décision clinique. L’étude a été menée dans un grand service d’urgences universitaire urbain de Chicago et a évalué les résultats du dépistage et du diagnostic entre juin 2017 et mai 2021, soit deux ans avant l’introduction de la nouvelle stratégie de dépistage et deux ans pendant son utilisation, rassemblant un ensemble de données de 299 651 consultations aux urgences.

Français Avant l’introduction de la stratégie de dépistage, seulement 5 209 personnes sur 146 644 (3,6 %) avaient subi un test de dépistage de la syphilis. Après l’intervention, le nombre de tests a augmenté de façon spectaculaire pour atteindre 37 289 sur 153 007, soit 24,4 % des consultations aux urgences. Le nombre de personnes présumées atteintes d’une infection syphilitique active sur la base de l’algorithme de dépistage de l’étude est passé de 161 à 624 après l’intervention. Seule une petite proportion de personnes présumées atteintes d’une infection syphilitique active présentaient des symptômes ou avaient subi un test de dépistage des infections sexuellement transmissibles. Parmi les femmes enceintes, la proportion de personnes dépistées est passée de 272 sur 4 579 (5,9 %) avant l’intervention à 2 061 sur 4 129 (49,9 %) après l’intervention. Les diagnostics confirmés de syphilis chez les femmes enceintes sont passés de deux cas avant l’intervention à 15 après l’intervention, tandis que le taux de positivité est resté constant, ce qui suggère que de nombreuses occasions de diagnostic ont été manquées avant l’intervention. Le nombre de diagnostics concomitants de syphilis et de VIH est passé de sept à 24 sans aucune intervention supplémentaire spécifique au dépistage du VIH.

Les auteurs suggèrent que le dépistage facultatif aux urgences pourrait contribuer à combler les lacunes actuelles en matière de diagnostic et de traitement de la syphilis, notamment chez les femmes enceintes, les populations à forte incidence et les personnes ayant un accès limité aux soins de santé de routine. L’étude a été menée par les sections de médecine d’urgence et des maladies infectieuses et de santé mondiale de l’Université de Chicago, avec un financement de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) du NIH.

Stanford et alUne intervention de dépistage volontaire aux urgences conduit à une augmentation importante du diagnostic de syphilis. Forum ouvert sur les maladies infectieuses DOI: 10.1093/ofid/ofae490/7743295 (2024).

Carolyn Deal, Ph.D., chef de la branche des infections entériques et sexuellement transmissibles de la division de microbiologie et des maladies infectieuses du NIAID, est disponible pour discuter de cette recherche.

