Il y a à peine deux mois, la Commission européenne a présenté une vision grandissante d’une Union européenne plus forte, plus unie et plus intégrée. Le paysage peint – «une union de vitalité dans un monde de fragilité» – reflétait la confiance bâtie sur l’accord au sommet de juillet des États membres de l’UE; un accord qui a créé un fonds de relance de 750 milliards d’euros pour financer la revitalisation économique de l’Europe.

C’était, selon l’UE, une «réalisation dont nous devrions être fiers collectivement».

Hélas, la fierté vient généralement avant une chute. Et même la magnifique vue d’une UE plus tempérée ne survivra peut-être pas à l’hiver prochain en proie à une pandémie.

Et si le retard choquant de l’UE pour convenir de sanctions contre le gouvernement autocratique de Biélorussie était déjà assez grave (en raison de la politique classique des Chypriotes), ce sont les désaccords fondamentaux au cœur du plan de relance européen qui risquent de compromettre la stabilité de la zone euro en 2021 .

Et je ne parle pas seulement de l’impasse actuelle des dispositions relatives à l’état de droit avec la Hongrie et la Pologne.

Le plan de relance devait viser à sauver les économies européennes de la stagnation et de la ruine causées par une pandémie. Au lieu de cela, la Commission européenne a doublé les emprunts conjoints et la dette à long terme comme moteurs de la poursuite de l’intégration budgétaire.

Et c’est là que réside le problème. Car en cherchant à aller grand (et à rester pertinente), l’UE a fatalement dépassé ses limites.

De manière tout à fait prévisible, les discussions du Fonds de relance sont maintenant coincées au milieu des combats de rue sur les mécanismes de gouvernance, les critères d’évaluation, les dispositions anti-corruption et les principes de base de l’état de droit. Fait remarquable, l’UE a réussi à faire du Fonds de relance une autre pomme de discorde entre Bruxelles et les capitales nationales. Il exacerbe tous les désaccords internes à l’UE, amplifiant toutes les tensions politiques non résolues.

Même si un accord est trouvé dans les semaines à venir sur le mécanisme de l’état de droit, Bruxelles deviendra finalement l’arbitre de la répartition des fonds de relance entre les États membres. Ce qui suivra, ce sont des années de nouveaux désaccords sur l’éligibilité et les capitales nationales accusant Bruxelles de prendre des décisions lentes et incohérentes.

Pensez à chaque différend que l’UE a connu sur les règles budgétaires au cours des deux dernières décennies. Multipliez-le ensuite par dix pour l’impact probable de ces inévitables désaccords du Fonds de relance sur la cohésion de l’UE.

Mais, le vrai danger pour l’euro est qu’en faisant progresser le Fonds de relance sans les mesures complémentaires les plus importantes (telles que l’achèvement d’une union bancaire et des marchés des capitaux), l’UE risque de compromettre l’ensemble du concept du Fonds de relance, érodant davantage la confiance entre les membres de l’UE et affaiblissant la crédibilité plus large de la zone euro.

En outre, un fonds de relance qui fonctionne mal, inefficace ou biaisé compromettra le principe d’œuvrer à une intégration européenne plus approfondie. Cela risque également de surcharger la prochaine génération avec des dettes financières importantes pour très peu en retour.

Ce n’est pas de l’argent gratuit, même si l’UE ne sait pas encore d’où proviendra l’argent réel.

Pour l’euro, le point critique viendra lorsque les marchés financiers commenceront à remettre en question les perspectives à plus long terme du cadre du Fonds de relance. Le confort serein de la stabilité de l’euro en 2020 reposait sur le fait que le Fonds de relance devenait une caractéristique réussie (et permanente) de l’arsenal financier de l’UE.

Un tel point de vue – «c’est la première étape sur la voie du partage des charges et de l’unité fiscale» – reste largement partagé par l’ensemble de la communauté financière. Cependant, ce point de vue a toujours ignoré les véritables clivages politiques au cœur du concept du Fonds de relance.

De nombreux États membres, représentés par le Premier ministre finlandais Sanna Marin, considèrent toujours le Fonds de relance comme une «mesure de réponse à une crise ponctuelle et à court terme».

Pas de si ni de mais, pas de place pour les compromis.

Dans un environnement post-pandémique, ces divergences – entre les attentes du marché et les réalités politiques – finiront par déclencher une crise totale de la zone euro. Les marchés moins imprégnés de pandémie se rendront compte qu’une intégration fiscale plus poussée reste politiquement irréalisable à Bruxelles. Et les dommages politiques collatéraux découlant du Fonds de relance rendent en fait un tel objectif encore plus inaccessible à long terme.

Si la croissance économique et les niveaux d’emploi peuvent rebondir, l’indicateur beaucoup plus pertinent de la stabilité monétaire sera le niveau d’endettement de la zone euro. Avec un niveau de dette / PIB prévu de plus de 100% en 2020 (contre 84% en 2019), la zone euro sera finalement confrontée à une évaluation des marchés. Une dette italienne projetée à plus de 160% du PIB reste le point de départ le plus probable.

Au lieu de se concentrer sur les étapes progressives (et beaucoup plus ennuyeuses) nécessaires à une intégration fiscale plus approfondie, l’UE a parié la maison sur un plan de relance conçu pour choquer et impressionner les sceptiques bruxellois. Et tout comme l’invasion de l’Irak par le président Bush en 2003, cette stratégie a atteint son objectif immédiat. L’UE, pendant un bref été, a semblé se lever pour répondre à l’instant.

Hélas, l’automne et l’hiver ont montré que l’impact du Fonds de relance sur le redémarrage des économies en difficulté de l’Europe sera éclipsé par de nombreux coûts politiques à long terme. Le dénouement sera une dette publique accrue, augmentant les divisions entre les membres de l’UE et les marchés, sachant que l’Europe reste plus divisée politiquement que jamais.

Les dispositions relatives à l’état de droit ne sont même pas le plus gros problème du Fonds de redressement.

Le plan de relance a été rebaptisé «NextGenerationEU» par une bulle bruxelloise désireuse de souligner sa portée transformationnelle. Mais tout comme l’invasion de l’Irak en 2003, les vrais problèmes ne sont que sur le point de commencer.

Dr Eoin Drea est chargé de recherche principal au Wilfried Martens Centre for European Studies et chercheur à la School of Business du Trinity College de Dublin

_____________

Êtes-vous un expert reconnu dans votre domaine? Chez Euronews, nous pensons que toutes les opinions comptent. Contactez-nous à view@euronews.com pour envoyer des présentations ou des soumissions et participer à la conversation.