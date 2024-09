Le département n’assurera pas la sécurité des élections après les publications du shérif sur les panneaux de jardin de Harris

RAVENNE, Ohio — Un comité électoral local de l’Ohio a déclaré que le département du shérif du comté ne serait pas utilisé pour la sécurité des élections après une publication sur les réseaux sociaux du shérif Il affirme que les adresses des personnes portant des pancartes à l’effigie de Kamala Harris devraient être enregistrées afin que les immigrants puissent être envoyés vivre avec eux si la vice-présidente démocrate remporte les élections de novembre.

Dans une déclaration sur la page Facebook des démocrates du comté de Portage, la présidente du conseil électoral du comté, Randi Clites, a déclaré que les membres avaient voté 3 contre 1 vendredi pour retirer le département du shérif de la fourniture de sécurité lors du vote par correspondance en personne.

Clites a cité des commentaires publics indiquant « une perception d’intimidation de la part de notre shérif contre certains électeurs » et la nécessité de « s’assurer que chaque électeur du comté de Portage se sente en sécurité en votant pour le candidat de son choix ».

Un article du Ravenna Record-Courier sur le Journal d’Akron Beacon Le site a rapporté qu’un jour plus tôt, environ 150 personnes s’étaient entassées dans une salle de l’église Kent United Church of Christ pour une réunion parrainée par la NAACP du comté de Portage, beaucoup exprimant leur crainte face aux commentaires du 13 septembre.

« Je pense que le fait d’entrer dans un bureau de vote où un shérif adjoint peut être vu peut décourager les électeurs d’entrer », a déclaré Clites. Le conseil envisage d’utiliser la sécurité privée déjà en place dans le bâtiment administratif ou de faire appel à la police de Ravenne pour assurer la sécurité, a déclaré Clites.

Le shérif du comté de Portage, Bruce Zuchowski, a publié une capture d’écran d’un segment de Fox News critiquant le président Joe Biden et Harris sur la question de l’immigration. Comparant les personnes se trouvant illégalement aux États-Unis à des « sauterelles humaines », il a suggéré d’enregistrer les adresses des personnes portant des pancartes Harris afin que lorsque les migrants auront besoin d’un endroit où vivre, « nous ayons déjà les adresses de leurs nouvelles familles… qui ont soutenu leur arrivée ! »

Les démocrates locaux ont déposé des plaintes auprès du secrétaire d’État de l’Ohio et d’autres agences, et le Union américaine pour les libertés civiles Le gouverneur de l’Ohio a accusé Zuchowski de « menace inadmissible » inconstitutionnelle contre les résidents qui souhaitent afficher des pancartes politiques dans leur jardin. Le gouverneur républicain Mike DeWine a qualifié ces commentaires de « regrettables » et « inutiles ». Le bureau du secrétaire d’État a déclaré que ces commentaires ne violaient pas les lois électorales et qu’il n’envisageait aucune mesure.

Zuchowski, un partisan républicain de l’ancien président Donald Trump, a déclaré dans un autre message la semaine dernière que ses commentaires « ont peut-être été un peu mal interprétés ? » Il a cependant ajouté que si les électeurs peuvent choisir qui ils veulent comme président, ils « doivent accepter la responsabilité de leurs actes ».

Un message sollicitant des commentaires a été envoyé dimanche à Zuchowski, qui a passé 26 ans avec la Ohio State Highway Patrol et a été shérif adjoint à temps partiel avant de remporter le poste le plus élevé en 2020. Il se présente à la réélection en tant que chef des forces de l’ordre du comté du nord-est de l’Ohio, à environ une heure de Cleveland.