Le département du Trésor peut-il empêcher les États-Unis de faire défaut sur leur dette ?

Les États-Unis devraient atteindre le plafond de la dette – le montant total d’argent que le gouvernement fédéral peut légalement emprunter – dès jeudi. Si les législateurs s’affrontent toujours au sujet des négociations pour augmenter le plafond de la dette, le département du Trésor devra commencer à déployer ce qu’il appelle des «mesures extraordinaires» pour s’assurer que le pays peut continuer à payer ses factures.

Bien que les « mesures extraordinaires » puissent sembler alarmantes, les économistes affirment que le Trésor les utilise depuis longtemps et que ces changements ne devraient pas avoir un impact immédiat sur la vie des Américains. Ils fonctionnent essentiellement comme des outils comptables qui permettent temporairement au gouvernement de continuer à financer ses opérations normales et aident à donner au Congrès plus de temps pour parvenir à un accord.

Dans une lettre la semaine dernière, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les responsables s’attendaient à ce que la limite actuelle de la dette de 31,4 billions de dollars soit dépassée jeudi. Elle a également déclaré que le ministère ne pouvait pas fournir d’estimation de la durée pendant laquelle les fonctionnaires pourraient utiliser des mesures extraordinaires, mais il était peu probable que les liquidités et les mesures du Trésor soient épuisées avant début juin.

Si le pays finit par faire défaut sur ses dettes pour la première fois, les conséquences seraient désastreuses. Ce serait non seulement mauvais pour les Américains qui dépendent des prestations gouvernementales comme les chèques de sécurité sociale, mais cela créerait également le chaos sur le marché boursier et infligerait des souffrances à l’ensemble de l’économie.

Les Américains ne devraient pas être immédiatement touchés par des “mesures extraordinaires”

Les mesures extraordinaires sont essentiellement des manœuvres comptables. Par exemple, le département du Trésor suspendrait les investissements dans certains fonds publics, puis les rattraperait une fois que le plafond de la dette serait relevé ou suspendu.

En suspendant les investissements dans certains fonds, le Trésor réduit temporairement le montant de la dette que ces fonds détiennent, ce qui permettrait au gouvernement de rester sous le plafond d’emprunt et de poursuivre les opérations normales pendant une période plus longue, a déclaré Rachel Snyderman, directrice associée principale des affaires et politique économique au Bipartisan Policy Center.

Yellen a déclaré que le ministère prévoyait de déployer deux mesures ce mois-ci pour retarder un défaut: racheter les investissements existants et suspendre les nouveaux investissements dans le Fonds de retraite et d’invalidité de la fonction publique, qui verse des prestations aux fonctionnaires, et le Fonds de prestations de santé des retraités du service postal. Ils devraient également suspendre le réinvestissement du Fonds d’investissement en valeurs mobilières du gouvernement du Régime d’épargne-épargne du système de retraite des employés fédéraux.

D’autres options potentielles incluent la suspension du réinvestissement quotidien des titres détenus par le Fonds de stabilisation des changes, qui est utilisé pour acheter ou vendre des devises étrangères, ou la suspension de l’émission de titres de la série État et gouvernement local.

Synderman a déclaré que les mesures étaient une “solution temporaire” que les Américains ne devraient pas remarquer immédiatement. Par exemple, a-t-elle dit, le Trésor ne « puiserait pas dans les économies durement gagnées des employés fédéraux » en mettant en œuvre les mesures, et le Trésor finirait par restaurer les fonds et tout intérêt qui aurait autrement été gagné.

Selon le Trésor, les versements des prestations de la fonction publique, les versements des prestations de santé des retraités postaux et les versements du fonds de retraite des employés fédéraux continueraient d’être effectués tant que le pays n’aurait pas épuisé ses mesures extraordinaires. Une fois qu’un accord sur la limite d’endettement aurait été conclu, les fonds seraient «intégrés» et les bénéficiaires ne seraient pas affectés.

Les secrétaires au Trésor ont l’habitude de déployer ces mesures ces dernières années, quel que soit le parti politique qui contrôle la Maison Blanche ou l’une ou l’autre des chambres du Congrès, a déclaré Snyderman. Le Trésor a déployé ces mesures pour la dernière fois en août 2021 avant que les législateurs ne relèvent finalement le plafond de la dette. Ils ont également été utilisés en mars 2019, décembre 2017 et mars 2017, selon un calendrier compilé par le Bipartisan Policy Center. Les mesures ont été utilisées pour la première fois en septembre 1985 et officiellement autorisées en octobre 1986.

Mais Snyderman a déclaré que le Trésor ne peut pas compter sur ces actions indéfiniment car les fonds peuvent être complètement désinvestis. Lorsqu’un fonds est à zéro, la mesure ne peut plus être utilisée pour étendre la capacité d’emprunt.

“Une fois que des mesures extraordinaires entreront en vigueur, l’Américain moyen ne verra pas de changement du jour au lendemain”, a déclaré Snyderman. “Des mesures extraordinaires signalent que le temps presse et que le temps passe, nous allons voir des changements dans l’économie.”

Le gouvernement est limité dans ce qu’il peut faire après

Si les mesures extraordinaires sont épuisées et que le Trésor manque de liquidités, les économistes disent que le gouvernement fédéral ne peut pas faire grand-chose pour payer toutes ses obligations à temps jusqu’à ce que les législateurs parviennent à un accord.

Michael Strain, directeur des études de politique économique au conservateur American Enterprise Institute, a déclaré que les États-Unis étaient confrontés à “la probabilité la plus élevée d’une sorte de défaut depuis des décennies”.

Si le pays atteignait un point où il ne pouvait pas payer toutes ses factures, Strain a déclaré que le Trésor pourrait tenter de prioriser certaines obligations. Par exemple, les responsables du Trésor pourraient choisir de payer d’abord tous les détenteurs d’obligations qui détiennent une dette fédérale, puis les salaires militaires et les prestations de sécurité sociale, mais ensuite décider qu’ils n’ont pas assez d’argent pour couvrir les factures encourues par le National Park Service, a déclaré Strain. Cependant, le Trésor n’a pas eu à donner la priorité à certains paiements par rapport à d’autres auparavant, et il n’est pas clair si cela réussirait ou rencontrerait des difficultés juridiques.

“Il y a de vraies questions quant à savoir si cela fonctionnerait ou non”, a déclaré Strain.

Certains ont également évoqué la possibilité que le secrétaire au Trésor frappe une pièce de mille milliards de dollars, la dépose sur le compte du Trésor à la Fed, puis utilise ces fonds pour maintenir le gouvernement en activité jusqu’à ce que le plafond de la dette soit relevé, bien que les économistes disent que c’est peu probable. Le Congrès a clairement indiqué que sa volonté était de contrôler le plafond de la dette, et le Trésor n’essaierait probablement pas de le renverser clairement, a déclaré Wendy Edelberg, directrice du projet Hamilton et chercheuse principale en études économiques à la Brookings Institution.

La Réserve fédérale pourrait également tenter de stabiliser les marchés financiers et de stimuler l’économie en achetant des bons du Trésor si le pays fait défaut sur ses dettes, a déclaré Edelberg. Mais la banque centrale pourrait également se méfier d’une aggravation de l’inflation, qui est toujours trop élevée, a-t-elle déclaré. La Fed a augmenté de manière agressive les taux d’intérêt pendant des mois pour maîtriser les augmentations rapides des prix.

“Dans un environnement différent, vous pourriez penser que la Fed pourrait inonder le marché d’argent afin de compenser d’une manière ou d’une autre les effets négatifs de cela”, a déclaré Edelberg. “Mais il faudrait faire attention à ne pas le faire d’une manière qui alimente l’inflation.”

Bien qu’un défaut puisse avoir des effets désastreux sur l’économie, Edelberg a déclaré qu’elle n’était pas très confiante que les législateurs parviendraient bientôt à une résolution sur la limite de la dette.

“C’est irresponsable”, a déclaré Edelberg. “Ce serait une blessure complètement auto-infligée.”