Le département du Trésor met sur liste noire la plate-forme cryptographique utilisée dans le blanchiment d’argent

Le département du Trésor lundi interdit Les Américains d’utiliser la plate-forme de crypto-monnaie Tornado Cash, affirmant que le service a aidé les criminels à blanchir plus de 7 milliards de dollars de devises virtuelles.

La répression était le dernier effort du gouvernement américain pour freiner l’industrie de la cryptographie, alors que les législateurs et les régulateurs sont de plus en plus préoccupés par la volatilité des monnaies virtuelles et leur rôle dans la facilitation du piratage et d’autres crimes. Qualifiant la plateforme de «menace pour la sécurité nationale des États-Unis», le département du Trésor a placé Tornado Cash sur une liste noire d’entités sanctionnées, rendant illégal pour les Américains d’envoyer ou de recevoir de l’argent en utilisant le service.

“Malgré les assurances publiques contraires, Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces destinés à l’empêcher de blanchir des fonds pour des cyberacteurs malveillants”, a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier, dans un communiqué.