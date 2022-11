Le département du Trésor a vendu un record de 1 milliard de dollars d’obligations de série I le 28 octobre

Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Le Trésor a vendu 979 millions de dollars d’obligations I avant la date limite vendredi – presque autant en une journée que pendant les trois années de 2018 à 2020, lorsque les investisseurs ont acheté un peu plus d’un milliard de dollars, selon les chiffres du département du Trésor partagés mardi. Les investisseurs ont ouvert 95 482 nouveaux comptes vendredi, également un record.

Les investisseurs ont acheté plus de 3 milliards de dollars d’obligations I la semaine dernière et près de 7 milliards de dollars en octobre – ce qui représente également des records hebdomadaires et mensuels, selon les premières estimations fournies lundi par le département du Trésor.

Les investisseurs ont ouvert 359 822 nouveaux comptes la semaine dernière et 731 336 nouveaux comptes en octobre.