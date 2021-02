Le ministère de la Sécurité publique du Texas a récemment présenté ses excuses pour avoir émis à tort une alerte Amber indiquant qu’un enfant avait été enlevé par Chucky, âgé de 28 ans, aux cheveux roux ou auburn et aux yeux bleus. Donnant plus de détails, il a mentionné que la taille de Chucky était de 3 pieds 1 pouce et la course qui lui était attribuée était «Autre: Poupée».

Dans sa déclaration d’excuses, le ministère a écrit: «Nous nous excusons pour la confusion que cela a pu causer et nous travaillons avec diligence pour que cela ne se reproduise plus.» Selon eux, cette erreur s’est produite en raison d’un «résultat d’un dysfonctionnement du test».

L’alerte mentionnait la description du suspect dans laquelle ils disaient que la personne pesait 16 livres et portait une salopette en denim bleue et un très gros couteau de cuisine. La mauvaise alerte comportait une image de Chucky du film Un jeu d’enfant. Dans le film, un personnage du même nom est suspect dans l’enlèvement d’un enfant de cinq ans nommé Glen.

En outre, cette fausse alerte qui a été envoyée trois fois mentionnait que Chucky et Glen avaient été vus pour la dernière fois à une adresse résidentielle à Henderson, au Texas, à environ 130 miles au sud-est de Dallas. En contactant le numéro associé à l’adresse, une femme qui a répondu à l’appel a mentionné qu’elle était déjà au courant de l’alerte qui avait été émise. Le Dan Mancini, réalisateur et scénariste du personnage de Chucky s’est rendu sur Twitter pour réagir avec intelligence à l’incident.

Dans son tweet, il a partagé un article de presse sur l’incident alors qu’il écrivait avec quelle ardeur il voulait retrouver cet enfant. Jouant le jeu, il a mentionné que l’enfant n’était pas binaire. De nombreux fans de la série ont réagi à son tweet. Certains d’entre eux ont réagi avec des commentaires amusants sur l’incident tandis que d’autres ont interrogé Don sur la prochaine version de la série.

Voici un aperçu de certaines des réactions sur son message:

Pour l’inversé, Charles Lee « Chucky » Ray est un personnage fictif qui est le principal antagoniste de la franchise de films Slasher de Child’s Play. Le personnage est montré à travers un tueur en série mort notoire dont l’esprit habite une poupée Good Guy. Ce qui rend le personnage encore plus intéressant, c’est le fait que Chucky essaie constamment de transférer son âme dans un corps humain. Le personnage qui est considéré comme l’une des icônes d’horreur les plus reconnues a été mentionné à plusieurs reprises dans la culture populaire.