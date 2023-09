Le département du shérif recherche le conducteur d’un « véhicule suspect » prenant des photos dans deux écoles du comté d’Ogle – Shaw Local

OREGON – Le bureau du shérif du comté d’Ogle souhaite parler au conducteur d’une voiture de l’Indiana qui, selon les surintendants de Creston et Kings, prenait des photos de la route devant leurs écoles.

Le département du shérif a publié ceci sur les réseaux sociaux vendredi après-midi :

« Le jeudi 14 septembre, le bureau du shérif du comté d’Ogle a reçu des rapports du district scolaire de Creston et du district scolaire de Kings faisant état d’une personne suspecte prenant des photos depuis la chaussée devant les écoles. Le sujet conduisait une Audi noire. Le même véhicule a également été observé dans une école d’un comté voisin. Les enquêteurs du bureau du shérif du comté d’Ogle ont identifié le véhicule, une Audi noire à 4 portes immatriculée dans l’Indiana. Au cours de l’enquête, l’immatriculation a été obtenue et les enquêteurs cherchent activement à parler avec le conducteur. L’enquête est en cours.

Le surintendant des Kings, Matthew Lamb, a publié jeudi matin une déclaration au sujet d’un incident survenu à l’école, située au 100 First St., à 12 miles à l’est de l’Oregon : « Nous avons remarqué une voiture qui n’avait pas sa place garée de l’autre côté de notre allée ce matin. Une berline Audi noire à 4 portes a été observée en train de prendre des photos de nos environs et de la façade du bâtiment.

Lamb est sorti pour demander au chauffeur de déplacer la voiture et il est immédiatement parti.

« Le département du shérif a été informé et a ouvert une enquête », indique la lettre de Lamb, notant que le département du shérif a augmenté les patrouilles par « mesure de précaution ».

L’école de Kings accueille environ 90 élèves du primaire et du collège, de la maternelle à la 8e année.

L’école élémentaire de Creston, 202 W. South St., à Creston, à six miles à l’est de Rochelle, dessert également les élèves de la maternelle à la 8e année dans les comtés de DeKalb, Lee et Ogle.

Les diplômés des deux écoles fréquentent la Rochelle Township High School.

Lamb a encouragé les parents à discuter de ces conseils de sécurité avec leurs enfants :

• Marchez en groupe, pas seul.

• Évitez les distractions, comme les téléphones portables, et faites attention à votre environnement.

• Les étudiants approchés par un étranger doivent s’enfuir et demander de l’aide aux autres.

• Signalez immédiatement tout incident qui met un élève mal à l’aise.

« Sachez que nous prenons ces situations très au sérieux. La sécurité de nos étudiants est toujours notre priorité absolue », a déclaré Lamb dans la lettre. « Si vous constatez une activité suspecte ou avez des informations sur cet incident, veuillez contacter immédiatement le département du shérif du comté d’Ogle. »

Vendredi matin, le surintendant de Polo, Kelly Mandrell, a fait cette déclaration aux parents : « Tôt ce matin, nous avons été informés d’un véhicule suspect qui rôdait hier dans d’autres districts scolaires du comté d’Ogle. En travaillant avec les forces de l’ordre ce matin, une description plus complète est devenue disponible. Soyez à la recherche d’une berline Audi noire avec des roues argentées et une plaque d’immatriculation partielle FLB. La personne dans la voiture aurait pris des photos avec un objectif télescopique.

Mandrell a également rappelé aux parents et aux enfants de rester « particulièrement diligents ce matin », de rester vigilants, de voyager en groupe, de ne pas approcher des étrangers et de signaler tout incident suspect.

« De plus, plus les étudiants peuvent rester loin de leur téléphone et rester vigilants, plus ils sont susceptibles de voir un danger potentiel », a-t-elle déclaré.

« Comme toujours, la sécurité de vos enfants est toujours notre plus grande préoccupation. »