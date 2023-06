Le département du commerce met sur liste noire les entreprises vendant la technologie américaine pour les missiles hypersoniques chinois

L’administration Biden a intensifié cette semaine ses efforts pour saboter la vente de technologie américaine à l’armée de Pékin en mettant sur liste noire plus de 30 entreprises chinoises, y compris un réseau de revendeurs qui ont fourni une technologie américaine de pointe au programme d’armes hypersoniques de la Chine et plusieurs entités impliquées dans la formation de pilotes militaires chinois. utilisant les ressources occidentales.

« Ces entités ont des liens démontrables avec des activités préoccupantes, notamment le développement d’armes hypersoniques, la conception et la fabrication de missiles air-air, la modélisation de vol hypersonique et la gestion du cycle de vie des armes à l’aide de logiciels occidentaux », a déclaré le département du Commerce dans un avis décrivant le nouveaux contrôles lundi.

Les dernières interdictions surviennent alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken devrait se rendre à Pékin la semaine prochaine dans le but d’améliorer les relations entre les deux pays qui se sont détériorées fin janvier lorsqu’un ballon de surveillance chinois a survolé le continent américain. Les tensions sino-américaines ont atteint des niveaux records sur toute une série de questions, y compris les efforts américains pour contenir l’accès de Pékin aux semi-conducteurs et à d’autres technologies concurrentes utilisées à des fins militaires.

Les 30 groupes chinois nouvellement mis sur liste noire font partie des 43 entités ajoutées cette semaine, dont cinq des Émirats arabes unis, quatre du Pakistan et trois d’Afrique du Sud. Plusieurs de ces sociétés sont des groupes d’aviation, sanctionnés pour leurs liens avec des programmes de formation de pilotes militaires chinois utilisant des ressources occidentales et de l’OTAN, selon l’avis du département du Commerce.

Les sanctions font suite à des informations selon lesquelles potentiellement des dizaines de pilotes de pays comme l’Allemagne et le Royaume-Uni ont été recrutés par la Chine pour former des membres de l’Armée populaire de libération. Deux des entreprises mises sur liste noire par les États-Unis cette semaine sont des entités de formation aéronautique britanniques, bien que le département du Commerce n’ait pas précisé si elles étaient liées aux programmes de recrutement précédemment signalés.

Parmi les autres entreprises ajoutées à la liste des entités figurent six entreprises chinoises qui, selon le département du Commerce, ont conspiré pour violer les lois américaines sur l’exportation dans le cadre d’un plan visant à fournir à la marine de l’APL des navires et des équipements de qualité militaire américaine. Deux autres entreprises ont été ajoutées à la liste pour avoir distribué des technologies de surveillance et de biométrie à la police chinoise, y compris les autorités du Xinjiang, où les experts estiment que plus d’un million d’Ouïghours de souche ont été arrêtés ces dernières années dans le cadre d’une vaste répression.

Pékin a vivement critiqué les nouvelles interdictions et accusé les États-Unis d’abuser du pouvoir de l’État pour déstabiliser « hystériquement » les chaînes d’approvisionnement mondiales et « s’attaquer » aux entreprises chinoises.

« Nous nous opposons fermement à ces actes des États-Unis et exigeons qu’ils cessent immédiatement d’utiliser les problèmes militaires et liés aux droits de l’homme comme prétextes pour politiser, instrumentaliser et militariser les problèmes commerciaux et technologiques, et qu’ils cessent d’abuser des outils de contrôle des exportations tels que les listes d’entités pour garder les Chinois. entreprises vers le bas », a déclaré lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d’un point de presse.