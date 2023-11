Le Département d’État s’empresse de répondre au tollé interne suscité par la guerre entre Israël et le Hamas

De hauts responsables du Département d’État ont organisé des séances d’écoute pour les diplomates en poste dans six ambassades américaines au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, dans un contexte de tollé interne persistant concernant l’approche de l’administration Biden à l’égard du problème. guerre à Gazaont déclaré des responsables à CBS News, alors que le département s’empresse de répondre aux critiques de son personnel à Washington et à l’étranger.

Les séances surviennent au milieu d’une vague de protestations de la part de diplomates, de fonctionnaires et d’autres employés du ministère alors que le conflit entre dans son deuxième mois et que des pertes civiles ont été causées à Gaza. Les opérations militaires de représailles d’Israël monter.

Au moins un câble a été soumis à la chaîne Dissent du ministère, a appris CBS News, et Le secrétaire d’État Antony Blinken a rencontré personnellement ses auteurs. Une source proche des engagements de Blinken a déclaré qu’il sollicitait régulièrement des points de vue divergents auprès de ses collègues diplomatiques.

Le Dissent Channel du ministère a été créé pendant la guerre du Vietnam comme mécanisme permettant aux diplomates professionnels de soumettre des préoccupations ou des opinions politiques substantielles directement aux hauts fonctionnaires, y compris le secrétaire d’État, sans crainte de représailles ou d’effets négatifs sur leur carrière. On pense qu’il est utilisé en moyenne quelques fois par an. Si certains câbles ont fuité par le passé, la plupart restent privés.

Le Département d’État a refusé de commenter le câble.

“Nous sommes fiers que le département ait établi une procédure permettant aux employés d’exprimer leurs désaccords politiques directement aux principaux directeurs du département dans ce bâtiment, sans crainte de représailles”, a déclaré mardi le porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel, lors d’un point de presse. “[We] Nous comprenons et nous nous attendons à ce que les membres de notre personnel aient des convictions personnelles différentes, des convictions différentes sur ce que devrait être la politique étrangère américaine. »

“Nous encourageons les individus à continuer à faire connaître leurs opinions”, a-t-il ajouté.

Dans les semaines qui ont suivi le début de la guerre entre Israël et le Hamas, des réunions publiques virtuelles ont été organisées par de hauts responsables du ministère avec le personnel des ambassades américaines au Maroc, en Tunisie, en Égypte, au Koweït, en Irak et à Oman. Des séances supplémentaires sont attendues prochainement pour les employés en poste au Liban, en Arabie Saoudite et dans d’autres pays de la région, a indiqué un responsable du Département d’État.

Les séances sont organisées pour répondre aux préoccupations des diplomates travaillant sur le terrain ainsi que pour faire circuler les ressources en matière de santé mentale et de bien-être proposées par le ministère, a déclaré le responsable. Le sous-secrétaire d’État à la gestion John Bass et le secrétaire d’État adjoint à la gestion et aux ressources Richard Verma ont dirigé les séances, selon le responsable du département d’État, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions internes sensibles.

À Washington, Blinken et la secrétaire adjointe par intérim Victoria Nuland ont rencontré à plusieurs reprises des employés de tout le département, y compris ceux travaillant dans les bureaux des Affaires du Proche-Orient et des Affaires politico-militaires. Les réunions ont été chargées d’émotion et ont inclus des échanges francs, et certaines se sont déroulées uniquement debout, ont déclaré deux sources proches des lieux.

Blinken a également rencontré des groupes d’affinité au sein du département, notamment des Juifs américains dans la diplomatie, des musulmans américains et leurs amis dans l’État, et des Arabes américains dans les agences des affaires étrangères, selon le responsable du Département d’État.

Des groupes de soutien pour la gestion du stress ont été créés pour les employés en poste à Tel Aviv et à Jérusalem, ainsi que des groupes de soutien pour les musulmans américains, les Arabes américains et les personnes touchées par l’antisémitisme. Des ressources sur la santé mentale ont également été mises à la disposition des personnes touchées par le conflit, notamment une plateforme en ligne dédiée hébergeant des ressources supplémentaires sur le bien-être.

Blinken a envoyé des messages à l’ensemble du personnel sur ses propres engagements diplomatiques dans la région. Il termine cette semaine une deuxième tournée multi-pays. Après des escales en Israël, en Cisjordanie, en Jordanie, à Chypre, en Irak et en Turquie, il a poursuivi sa route vers l’Asie.

Au moins un responsable du Département d’État aurait démissionné de son poste ces dernières semaines. Josh Paul, un employé de longue date qui a travaillé sur les transferts d’armes au sein du Bureau des affaires politico-militaires, a publié une lettre sur LinkedIn exprimant son désaccord avec la décision de l’administration de fournir un soutien meurtrier supplémentaire à Israël, qu’il a qualifié de « myope, destructeur, injuste ». , et contradictoire avec les valeurs mêmes que nous épousons publiquement. »

Lors d’une attaque surprise contre des communautés du sud d’Israël le 7 octobre, des militants du Hamas ont tué plus de 1 400 personnes, en ont blessé plus de 5 400 et ont pris plus de 200 otages, selon des responsables américains et israéliens. Trente-six citoyens américains ont été tués et dix sont toujours portés disparus, certains d’entre eux étant soupçonnés d’être des otages, ont indiqué des responsables américains.

Depuis les attaques, les frappes israéliennes à Gaza ont entraîné la mort de plus de 10 000 Palestiniens, dont plus de 4 000 enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Même si les responsables israéliens et américains ont remis en question le nombre exact de victimes, ils reconnaissent que les morts civiles se comptent par milliers.

Le bilan croissant a été fermement condamné par les organisations internationales. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié lundi Gaza de “cimetière pour les enfants” et a réitéré ses appels à un cessez-le-feu.

Les États-Unis et Israël se sont publiquement opposés à un cessez-le-feu, arguant que toute cessation des opérations militaires israéliennes donnerait aux militants du Hamas une opportunité de se regrouper et de lancer de nouvelles attaques. M. Biden, Blinken et d’autres responsables américains ont appelé à des pauses humanitaires dans les combats pour faciliter l’acheminement de l’aide dont Gaza a désespérément besoin et ouvrir la voie à la libération des otages détenus par le Hamas.