Le Département d’État sanctionne 2 anciens présidents du Salvador

Le département d’État a annoncé mercredi qu’il imposait des sanctions à deux anciens présidents salvadoriens et à des dizaines d’autres fonctionnaires et juges d’Amérique centrale.

Le rapport indique que les personnes sanctionnées « se sont sciemment engagées dans des actions qui sapent les processus ou les institutions démocratiques, une corruption importante ou une obstruction aux enquêtes » sur la corruption au Salvador, au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua.

La longue liste, qui comprend également des chefs de banques, des juges et des hauts fonctionnaires, souligne l’ampleur de la corruption dans la région.

Le chef de file parmi les noms de la liste était Mauricio Funes, président du Salvador entre 2009 et 2014, qui a récemment été condamné à 14 ans de prison pour avoir négocié avec les gangs et à six ans pour évasion fiscale. Le successeur de Funes, l’ancien président Salvador Sánchez Cerén, a également été sanctionné pour « corruption importante par blanchiment d’argent » alors qu’il occupait le poste de vice-président.

La corruption est un problème brûlant en Amérique centrale depuis des années, alimentant la méfiance envers les institutions et régulièrement citée comme l’une des causes profondes de la migration vers les États-Unis, ce que le président Joe Biden a cherché à endiguer.

Il est devenu un sujet de discussion clé dans le cycle électoral tumultueux actuel du Guatemala alors que l’establishment politique tente d’étouffer la concurrence, et il fréquente le discours du président populiste salvadorien Nayib Bukele, qui a adopté le slogan « il y a assez d’argent quand personne ne le vole ».

Malgré les accusations de l’administration Biden selon lesquelles Bukele a également négocié avec des gangs et la société civile alarmant que le leader du millénaire a pris des mesures qui rongent la démocratie du pays, le nom de Bukele ne figurait pas sur la liste des personnes sanctionnées.