Le département d’État prévoit de révoquer la décision de dernière minute de l’administration Trump de désigner le groupe Houthi comme organisation terroriste étrangère, a confirmé vendredi un responsable du département à CBS News. Les experts ont averti que cette désignation ne ferait qu’exacerber la dévastation au Yémen – où une guerre soutenue par l’Arabie saoudite contre les Houthis soutenus par l’Iran a conduit à l’une des pires crises humanitaires au monde – en compromettant les voies de l’aide humanitaire pour atteindre les résidents déplacés.

Cette décision est « entièrement due aux conséquences humanitaires de cette désignation de dernière minute de l’administration précédente, dont les Nations Unies et les organisations humanitaires ont depuis clairement indiqué qu’elle accélérerait la pire crise humanitaire au monde », a déclaré vendredi un responsable du département d’État à CBS News. .

« Cette décision n’a rien à voir avec notre opinion sur les Houthis et leur conduite répréhensible, y compris les attaques contre des civils et l’enlèvement de citoyens américains », a déclaré le responsable.

Le Yémen est ravagé depuis des années par une guerre entre les Houthis soutenus par l’Iran et le gouvernement internationalement reconnu du pays. La désignation terroriste, mise en œuvre dans les derniers jours de l’administration Trump, aurait empêché les Houthis – qui contrôlent le territoire où vivent environ 80% des Yéménites – de recevoir un soutien matériel des États-Unis.

Des déplacés internes font le plein d’eau au camp de Meshqafah le 23 septembre 2018 à Aden, au Yémen. La majorité du camp est composée de familles qui ont fui les combats le long de la côte ouest du Yémen. / Crédit: Andrew Renneisen / Getty Images

Les groupes humanitaires ont réagi avec indignation, avertissant que la désignation pourrait avoir un impact critique sur leur capacité à fournir de l’aide. Si les groupes humanitaires auraient reçu une exemption des restrictions, leurs partenaires commerciaux privés ne l’ont peut-être pas, ce qui aurait pu perturber des opérations vitales.

« Le Yémen achemine presque toute sa nourriture via des importations commerciales. Nous craignons que la désignation ait un impact négatif – y compris en raison d’un possible » sur-respect « par des acteurs commerciaux – les importations de denrées alimentaires et d’autres produits essentiels, alors que de plus en plus de Yéménites meurent de faim », porte-parole de l’ONU. Stéphane Dujarric a déclaré au moment de l’annonce de la désignation. « L’opération humanitaire – la plus importante au monde – ne peut pas remplacer le secteur privé ni compenser les baisses importantes des importations commerciales de denrées alimentaires et autres biens essentiels. »

L’administration Biden a précédemment pris des mesures pour atténuer l’impact de la désignation, annonçant en janvier qu’il autoriserait presque toutes les transactions financières avec les Houthis pour le mois prochain afin de garantir la poursuite de la fourniture de l’aide humanitaire.

Le sénateur démocrate Chris Murphy a salué la nouvelle que la désignation serait révoquée, tweetant: « Le renversement de la désignation est une décision importante qui sauvera des vies et, combinée à la nomination d’un envoyé spécial, offre l’espoir que le président Biden s’engage à amener la guerre. a une fin. »

Les bâtiments étaient en ruines le 22 septembre 2018 à Mocha, au Yémen. La ville a été reprise aux rebelles houthis au début de 2017, dans le cadre de la campagne militaire soutenue par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et qui s’est déplacée vers l’ouest le long de la côte du Yémen. / Crédit: Andrew Renneisen / Getty Images

Le président de la commission sénatoriale des relations étrangères, Jim Risch, et le républicain principal de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Michael McCaul, ont déclaré dans un communiqué conjoint que s’ils étaient également préoccupés par les impacts humanitaires de la désignation terroriste, il était crucial pour l’administration Biden de « garantir la révocation. de la désignation d’organisation terroriste étrangère soit associée à une pression ciblée importante sur les Houthis. «

« Nous ne devons pas laisser les Houthis croire qu’ils ont reçu un laissez-passer pour leurs actions violentes », ont ajouté les législateurs.

