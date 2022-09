Le département d’État qualifie de “non constructive” la réponse de l’Iran au projet de proposition finale des États-Unis visant à relancer l’accord sur le nucléaire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le département d’État américain a déclaré vendredi matin que la réponse de l’Iran à une proposition américaine via l’Union européenne de ramener l’accord sur le nucléaire iranien n’était “pas constructive”.

“Nous pouvons confirmer que nous avons reçu la réponse de l’Iran via l’UE. Nous l’étudions et y répondrons via l’UE, mais malheureusement, ce n’est pas constructif”, a déclaré un porte-parole.

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson, a ajouté: “Certaines lacunes se sont comblées ces dernières semaines, mais d’autres subsistent.”

Plus tôt, le ministère iranien des Affaires étrangères avait déclaré : “Le texte qui a été envoyé (par l’Iran) a une approche constructive visant à finaliser les négociations”.

L’échange tendu survient après 16 mois de négociations pour relancer l’accord multinational de l’ère Obama abandonné unilatéralement par le président de l’époque, Donald Trump, en 2018.

L’UE a servi d’intermédiaire pour les pourparlers indirects.

Dans le cadre de l’accord, l’Iran a réduit son enrichissement d’uranium en échange de la levée de certaines sanctions et a été régulièrement inspecté par l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Le pays ne pouvait avoir que 300 kilogrammes d’uranium enrichi jusqu’à 3,67% dans le cadre de l’accord mais, selon le dernier décompte de l’AIEA, dispose désormais d’environ 3 800 kilogrammes enrichis jusqu’à 60% de pureté.

Les experts avertissent que l’Iran dispose de suffisamment d’uranium enrichi à 60 % pour le transformer en carburant pour au moins une bombe nucléaire.

L’Iran nie vouloir construire une bombe nucléaire.

Plus tôt cette semaine, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait besoin d’un engagement plus fort de la part des États-Unis pour la relance de l’accord et pour que l’AIEA arrête ses inspections “à motivation politique”.

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.