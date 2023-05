Le département d’État promet de punir la Corée du Nord si un satellite illicite est lancé

Le département d’État américain prévient qu’il utilisera « un certain nombre d’outils » pour « tenir la Corée du Nord responsable » si la nation procède à un lancement illicite de satellites.

Le porte-parole adjoint du Département d’État, Vedant Patel, a abordé la question concernant la République populaire démocratique de Corée (RPDC) mercredi lors d’une conférence de presse.

« Tout lancement de la RPDC utilisant la technologie des missiles balistiques comprendrait également [space launch vehicles] Les SLV étaient utilisés pour lancer un satellite dans l’espace et cela violerait plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU », a déclaré Patel aux journalistes.

LA CORÉE DU NORD REGARDE LA FRONTIÈRE FINALE ALORS QUE KIM JONG UN PRÉPARE LE LANCEMENT D’UN SATELLITE ESPION

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un aurait terminé le satellite d’espionnage militaire cette semaine alors que les inquiétudes augmentent quant au fait que Pyongyang pourrait se préparer à lancer le vaisseau spatial en utilisant une technologie interdite dans les semaines à venir.

« Nous avons été très clairs sur le fait que nous exhortons la RPDC à s’abstenir de toute nouvelle activité menaçante et appelons Pyongyang à s’engager dans une diplomatie sérieuse et soutenue », a déclaré Patel à propos du lancement prévu.

LA CORÉE DU NORD REVENDIQUE LE PREMIER SATELLITE D’ESPIONNAGE MILITAIRE PRÊT AU LANCEMENT, CE QUI VIOLERAIT LES RÉSOLUTIONS DE L’ONU

« Nous avons également été très clairs sur notre engagement indéfectible en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, ainsi que sur la recherche d’un dialogue avec Pyongyang sans conditions préalables », a poursuivi le porte-parole.

Bien que Pyongyang ait régulièrement défié le droit international en matière de essais de missiles balistiques et le développement nucléaire, il prévoit d’aller plus loin et d’utiliser la technologie des missiles à longue portée qui a été interdite par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Kim a fait valoir que le satellite est nécessaire pour la reconnaissance spatiale et pour contrer les États-Unis et la Corée du Sud – qui ont intensifié les exercices militaires conjoints face à l’augmentation de l’agression et des essais illégaux de missiles en Corée du Nord.

LA CORÉE DU NORD S’ENGAGE À « DÉVELOPPER » PLUS LOIN LES RELATIONS AVEC LA CHINE

Patel a fait allusion à un « nombre d’outils » disponibles pour freiner les activités illicites nord-coréennes, promettant de sévir contre le royaume ermite si nécessaire.

« En termes d’actions, nous continuons bien sûr à disposer d’un certain nombre d’outils pour tenir la RPDC responsable. Vous nous avez vus prendre ces mesures et nous continuerons à le faire », a déclaré Patel mercredi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les revendications de capacité spatiale de Pyongyang restent douteuses.

Certains analystes sud-coréens auraient fait valoir que le satellite révélé dans les images des médias nord-coréens contrôlés par l’État est trop petit et insuffisant pour capturer des images haute résolution depuis l’espace.

Caitlin McFall de Fox News Digital a contribué à ce rapport.