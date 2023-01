Le département d’État offre une récompense de 10 millions de dollars pour des informations sur l’attaque de la base américaine de 2020 au Kenya qui a tué 3 Américains

Le département d’État a annoncé jeudi qu’il offrait une récompense de 10 millions de dollars à ceux qui pourraient avoir des informations menant à des suspects impliqués dans l’attaque de 2020 contre une base américaine à Manda Bay, au Kenya, qui a entraîné la mort de trois Américains.

“Le 5 janvier 2020, des dizaines de terroristes d’al-Shabaab ont attaqué du personnel américain dans une base militaire à Manda Bay, au Kenya, en utilisant des mortiers, des grenades propulsées par fusée et des armes légères”, a déclaré le département dans un communiqué publié le trois- anniversaire de l’attentat.

Le département appelle toute personne disposant d’informations sur les individus impliqués dans l’attaque de l’aérodrome à “soumettre un tuyau” et ils pourraient “être éligibles” pour recevoir jusqu’à 10 millions de dollars en fonds de récompense.

En mars 2022, le Pentagone a publié les conclusions d’une enquête indépendante sur l’attaque et a constaté qu’une “force de 30 à 40 combattants d’al-Shabaab déterminés, disciplinés et dotés de ressources suffisantes” avait attaqué la base.

UN SOLDAT AMÉRICAIN TUÉ DANS L’ATTAQUE D’AL-SHABAB AU KENYA IDENTIFIÉ

“L’enquête et l’examen indépendant ont en outre révélé qu’aucun point de défaillance n’a entraîné la perte de vies humaines et des dommages matériels, et qu’aucun acte ou omission n’aurait évité l’attaque”, indique le communiqué sur l’enquête.

L’examen a révélé que “plusieurs facteurs occasionnels” ont plutôt conduit à l’assaut du groupe terroriste, notamment des mesures de protection de la force inadéquates, une préparation en matière de sécurité et un manque de compréhension de la menace.

Le soldat de l’armée américaine, le spécialiste Henry J. Mayfield, et deux contractuels américains, Bruce Triplett et Dustin Harrison, ont été tués dans l’attaque. Trois autres membres du personnel américain et un soldat kenyan ont également été blessés.

LES FORCES AMÉRICAINES TUENT DEUX TERRORISTES D’AL-SHABAAB LORS D’UNE ATTENTAT AÉRIENNE EN SOMALIE, DIT LE PENTAGONE

Huit officiers et membres du personnel enrôlé auraient été sanctionnés pour manquement à agir ou actions qui ont contribué au succès de l’assaut annoncé par l’armée de l’air en mars.

L’assaut de masse a entraîné la destruction de 71,5 millions de dollars de ressources du gouvernement américain.

Une série de mesures ont été prises pour améliorer la protection des forces non seulement sur la base de Manda Bay, mais sur les bases américaines à travers le continent.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Au moins quatre des militants ont été tués dans l’assaut qui a été repoussé avec succès, selon un message des Forces de défense du Kenya le jour de l’attaque.

Le groupe terroriste al-Shabaab a été responsable de plusieurs attaques majeures au Kenya, notamment l’attaque du centre commercial Westgate en 2013, où au moins 67 personnes ont été tuées, et l’attaque de 2015 contre l’université de Garissa au Kenya, où 148 personnes ont été tuées.