Le Département d’État nomme David Satterfield envoyé spécial au Moyen-Orient pour les questions humanitaires

Satterfield, ancien ambassadeur américain en Turquie et directeur du Baker Institute for Public Policy à l’Université Rice, « dirigera la diplomatie américaine pour répondre de toute urgence à la crise humanitaire à Gaza », a déclaré le Département d’État.

Les commandants israéliens ont déclaré qu’ils prévoyaient d’envahir le territoire palestinien dans le but de mettre fin au règne du groupe militant. Le Hamas a lancé une attaque sans précédent contre Israël le week-end dernier, tuant plus de 1 300 civils et soldats et prenant de nombreux otages.