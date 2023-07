Le Département d’État n’a pas planifié ni répondu assez rapidement à l’effondrement de l’Afghanistan, selon un nouveau rapport américain

WASHINGTON – Le département d’État n’a pas fait suffisamment de planification avant l’effondrement du gouvernement soutenu par les États-Unis en Afghanistan, selon un examen par l’administration Biden de la performance du département lors de l’évacuation chaotique des Américains et des alliés afghans.

L’examen blâme à plusieurs reprises les administrations de l’ancien président Donald Trump et du président Joe Biden pour leurs efforts avant et après le départ en août 2021 des forces américaines de Kaboul. Les États-Unis ont évacué environ 124 000 Afghans du pays.

Les républicains ont à leur tour accusé Biden de ne pas assumer la responsabilité des défaillances du renseignement qui ont conduit à la prise du pays par les talibans et des scènes de chaos à l’aéroport de Kaboul, où 13 soldats américains et environ 170 Afghans sont morts dans un attentat suicide.

L’administration Biden a publié des sections du rapport tant attendu de l’État, qui a été achevé en mars 2022, le vendredi précédant le week-end férié du 4 juillet, bien qu’elle ait retenu la majeure partie du rapport de la publication. Il avait publié un examen du retrait par le Conseil de sécurité nationale la veille du vendredi saint et du week-end de Pâques, mais avait refusé de publier les évaluations internes du Pentagone et du département d’État. Le rapport du Pentagone est toujours classé secret.

Un groupe de travail du département d’État a aidé à faire sortir près de 2 000 citoyens afghans en juillet et début août 2021, des semaines avant le 31 août 2021, date limite fixée par les États-Unis pour le retrait. Ils étaient éligibles pour le traitement dans le cadre d’un programme de visa américain spécial pour les Afghans.

Mais l’État « n’a pas réussi à établir un groupe de travail plus large alors que la situation en Afghanistan se détériorait », indique le rapport.

Et comme l’armée prévoyait une évacuation des civils américains et des alliés afghans, « il n’était pas clair qui, dans le département, avait la tête », dit-il.

« Les décisions du président Trump et du président Biden de mettre fin à la mission militaire américaine en Afghanistan ont eu de graves conséquences pour la viabilité du gouvernement afghan et sa sécurité », indique le rapport. « Ces décisions dépassent le cadre de cet examen, mais l’équipe (d’examen) a constaté qu’au cours des deux administrations, il n’y avait pas suffisamment de considération au niveau supérieur des pires scénarios et de la rapidité avec laquelle ceux-ci pourraient suivre. »

Alors que les talibans ont pris des villes clés beaucoup plus rapidement que la plupart des responsables américains ne l’avaient prévu et que le sort de Kaboul est devenu incertain, le rapport indique que le personnel du département d’État a commencé à recevoir un « volume écrasant d’appels et de messages entrants » de la part des législateurs, d’autres agences gouvernementales et du public. implorant de l’aide pour sauver les personnes prises au piège dans le pays.

Selon le rapport, le personnel travaillant pour faciliter l’évacuation a également dû faire face à des directives confuses qui n’étaient pas adaptées aux conditions du monde réel à l’époque.

L’État a pris en compte les leçons des échecs de l’Afghanistan lors de l’évacuation des personnes avant et pendant la guerre qui a suivi en Ukraine et au moment où une crise s’est développée au Soudan, selon un haut responsable du département d’État qui a informé les journalistes vendredi. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par le département.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré dans une lettre aux employés que l’examen était « vital pour construire un ministère plus fort, mieux préparé à relever les défis futurs et à remplir nos missions dans le monde ».

Les responsables ont refusé de dire pourquoi ils avaient publié le rapport juste avant un week-end de vacances.